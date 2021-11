La Casa di Carta – Parte 5 Volume 2: il trailer italiano

La Casa di Carta si concluderà il 3 Dicembre 2021 con i cinque episodi che compongono il volume 2 della parte 5.

Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale italiano, che possiamo guardare di seguito:

La rapina del secolo giunge al termine. L’ultima stagione di La casa di carta arriva il 3 dicembre, solo su Netflix.

Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita.

Il cast include Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, tra gli altri.

Álex Pina ha ideato la serie (La Casa de Papel) per la emittente spagnola Antena 3, che la ha trasmessa tra Maggio e Novembre 2017 per un totale di 15 episodi.

Netflix ne ha acquisito i diritti alla fine del 2017, ha riadattato la serie in 22 episodi più brevi e ha prodotto le stagioni successive.

La serie si è aggiudicata vari riconoscimenti, tra cui l’International Emmy Award per Miglior Serie Drammatica alla 46^ edizione degli International Emmy Awards.