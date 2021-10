Le uscite manga Flashbook di Ottobre 2021 sono state confermate attraverso la pagina Facebook ufficiale della casa editrice.

Le riportiamo di seguito.

COSI’ COME SEI 3

di Mizu Sahara

€ 5,90

TORITAN 1 di 2

di Yamamoto Kotetsuko

€ 6,90

Inusaki Nozomi è un detective-tuttofare dotato di un potere che considera inutile e fastidioso: comprende il linguaggio degli uccelli. Fin da piccolo si è sempre sentito perseguitato da questa sorta di maledizione, arrivando a detestare l’intera specie.

Un giorno un misterioso corvo gli rivolge la parola chiamandolo per nome. Ma come fa a conoscerlo?

Inu-san non sa spiegarne la ragione, ma incontro dopo incontro resta affascinato dalla sua personalità.

Nello stesso tempo comincia a provare qualcosa per il giovane Mitsuru, figlio della padrona di casa.

A grande richiesta Yamamoto Kotetsuko fa il suo ritorno sotto il logo della Flashbook!