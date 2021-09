Flashbook Edizioni – le uscite manga di Settembre 2021

Flashbook Edizioni ha confermato le uscite manga di Settembre 2021, che comprendono la conclusione del felino Nyankees e i nuovi volumi di Ikoku Nikki e Twittering Birds Never Fly.

Metà Settembre

NYANKEES 6

di Atsushi Okada

5,90 €

Dopo tante lotte a colpi di cuscinetti e altrettanti colpi di scena, si conclude il divertente shonen

che ci ha permesso di apprezzare il talento di Atsushi Okada. Riusciranno i nostri amici pelosi a

ritrovare la meritata pace?

Fine Settembre

IKOKU NIKKI – JOURNAL WITH WITCH 2

di Tomoko Yamashita

5,90 €

La convivenza tra Makio e Asa non si rivela facile; l’elaborazione del lutto, le questioni burocratiche

e poi il ritorno a scuola della ragazza con tutti gli imprevisti del caso. Prosegue la storia di quelle che

sembrano, in tutto e per tutto, una regina e un cucciolo.

TWITTERING BIRDS NEVER FLY 7

di Kou Yoneda

6,90 €

Dopo quattro lunghi anni tante cose sono cambiate. Yashiro non fa più parte della Yakuza mentre

Doumeki sembra aver intrapreso definitivamente questa strada. Un caso di investimento automobilistico

farà muovere entrambi su fronti diversi portandoli a un incontro imprevisto.

