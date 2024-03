E’ finalmente giunto il momento per gli amanti dell’anime di One-Punch Man di fare i salti di gioia, perché il tanto atteso trailer della terza stagione è finalmente tra noi! Ma c’è chiaramente del fermento nell’aria, con i fan divisi sull’annuncio del ritorno dello studio JC Staff per animare il prossimo capitolo dell’Associazione degli Eroi. Che Saitama debba prepararsi per una nuova sfida è ormai certo, ma sarà accompagnato dalla stessa carica epica della prima stagione o sarà un’altra battaglia “confusa”?

La terza stagione, con JC Staff dietro il timone, ci porterà nuovamente ad affrontare le avventure di Saitama e Garou. Se non avete ancora visto il trailer, correte a darci un’occhiata! Ma attenzione, perché la lotta tra il “Killer degli Eroi” e il “Eroe per Divertimento” sembra essere appena iniziata, e potrebbe portare a situazioni esilaranti e imprevedibili, come sempre accade nelle avventure di Saitama.

PEAK IS FINALLY COMING BACK 🔥🔥 pic.twitter.com/hdZwWLzws9 — Anime Aura (@TheAnimeAura) February 29, 2024

Il trailer della terza stagione di One-Punch Man non è quello che i fan volevano

Con la conferma del ritorno di JC Staff, la saga di One-Punch Man ha rilasciato anche un nuovo riassunto per la terza stagione. Dopo tre anni di “allenamento speciale”, Saitama è diventato così forte da sembrare invincibile. Ma c’è un problema: è troppo forte! Nemmeno i suoi avversari più potenti riescono a reggere un colpo del suo pugno. Accompagnato dal suo fedele discepolo Genos, Saitama svolge i suoi doveri di eroe ufficiale come membro dell’Associazione degli Eroi.

Ma la tranquillità dura poco, quando improvvisamente appaiono mostri che dichiarano di essere membri dell’Associazione dei Mostri, prendendo in ostaggio un bambino di un dirigente dell’Associazione degli Eroi. Gli eroi di classe S si radunano e pianificano un attacco alla base dell’Associazione dei Mostri per salvare l’ostaggio. Nel frattempo, Garou, il “mostro umano” catturato dall’Associazione dei Mostri durante una battaglia con gli eroi, si risveglia nella loro base.

The One-Punch Man Season 3 trailer looked great! JC Staff plz come through with this! 😭 pic.twitter.com/JIuor7LKmA — ⚡️Belz⚡️ (@StruckByBelz) February 29, 2024

Arifumi Imai (今井有文) GOD. Those Slow-Mos are some of the best I've ever seen pic.twitter.com/cPWbetoLLJ — MicGlitch (@MicGlitch) February 28, 2024

La lotta tra bene e male, tra eroi e mostri, si fa sempre più intensa, e solo il tempo dirà quale sarà l’esito di questa nuova avventura. Saitama è pronto a schivare un’altra volta i colpi e a ridurre i suoi avversari a un solo pugno, ma c’è sempre il rischio di sorprese inattese che lo attendono dietro l’angolo. Restate sintonizzati per la prossima avvincente stagione di One-Punch Man, perché la battaglia è appena cominciata!

Fonte Comic Book