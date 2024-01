Vediamone 5 da non perdere

6 videogiochi a tema anime/manga da non perdere

L’universo affascinante dell’animazione giapponese si espande oltre lo schermo con l’avvento dei videogiochi tratti dai più amati manga e anime. Questa sinergia tra due forme d’intrattenimento crea esperienze interattive coinvolgenti, permettendo ai fan di immergersi completamente nei mondi che amano. In questo articolo, ovvero 6 videogiochi a tema anime/manga da non perdere, esploreremo sei videogiochi tratti da manga e anime che si distinguono per la loro qualità e capacità di catturare l’essenza delle storie originali.

1. Dragon Ball Z: Kakarot

“Dragon Ball Z: Kakarot” è un videogioco d’azione e avventura basato sulla popolare serie anime e manga “Dragon Ball Z”. Sviluppato da CyberConnect2 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, il gioco è stato rilasciato nel gennaio 2020. L’obiettivo principale di “Kakarot” è quello di offrire ai giocatori un’esperienza di gioco immersiva, permettendo loro di rivivere i momenti chiave della storia di Dragon Ball Z in modo approfondito.

Il giocatore assume il ruolo di Goku, il protagonista della serie, esplorando un vasto mondo aperto e partecipando a combattimenti epici contro avversari iconici della saga. Il gioco copre diverse saghe della serie, dalla saga di Radish alla saga di Majin Buu, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere gli eventi salienti della storia.

Oltre ai combattimenti, il gioco incorpora elementi di esplorazione, addestramento e interazioni con altri personaggi dell’universo Dragon Ball. I giocatori possono anche volare liberamente attraverso l’ampio mondo di gioco, scoprendo segreti e compiendo missioni secondarie.

2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

La saga di Naruto ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, e “Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4” cattura perfettamente l’energia e l’emozione della serie. Con combattimenti dinamici, una grafica sorprendente e una vasta gamma di personaggi giocabili, questo gioco è un omaggio perfetto all’epica storia di Naruto Uzumaki e dei suoi amici.

3. One Piece: Pirate Warriors 4

“One Piece: Pirate Warriors 4” è un videogioco d’azione sviluppato da Omega Force e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Rilasciato nel marzo 2020, il gioco è parte della serie “Pirate Warriors”, che fonde l’universo di “One Piece” con la dinamica di gioco tipica della serie “Warriors” di Omega Force.

Il gioco segue la trama dell’acclamato manga e anime “One Piece” creato da Eiichiro Oda. “Pirate Warriors 4” copre diverse saghe dell’avventura dei Pirati Cappello di Paglia, dalle prime avventure a East Blue fino agli eventi più recenti del manga.

La modalità di gioco è basata sull’azione frenetica tipica della serie “Warriors”, in cui i giocatori affrontano orde di nemici utilizzando potenti mosse e abilità speciali. Ogni personaggio giocabile ha uno stile di combattimento unico e può essere potenziato e personalizzato nel corso del gioco.

4. Persona 5

“Persona 5” trascende i confini tra anime e videogioco, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Con un mix di simulazione sociale, dungeon crawling e combattimenti stile JRPG, il gioco ti immerge nella vita di uno studente di giorno e di un ladro mascherato di notte. La sua trama complessa, i personaggi memorabili e lo stile visivo distintivo lo rendono un’esperienza imperdibile.

5. My Hero One’s Justice 2

Basato sull’acclamato anime “My Hero Academia,” questo gioco di combattimento mette i giocatori nei panni dei loro eroi preferiti e dei villain della serie. “My Hero One’s Justice 2” offre un sistema di combattimento avvincente, un ampio roster di personaggi e la possibilità di vivere le epiche battaglie presenti nella serie. Per i fan di “My Hero Academia,” questo gioco è una celebrazione interattiva dell’universo supereroistico creato da Kohei Horikoshi.

6. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3

Uno dei classici intramontabili è “Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3”. Con un vasto roster di personaggi e un sistema di combattimento avvincente, questo gioco è un omaggio agli appassionati della serie Dragon Ball. Rivivi le intense battaglie e sperimenta il brivido del combattimento in questo titolo che ha segnato un’era nella storia dei videogiochi tratti da anime e manga.

In conclusione, i videogiochi tratti da manga e anime non sono solo una naturale estensione delle storie che amiamo, ma spesso aggiungono nuovi strati di profondità e coinvolgimento. Questi sei titoli sono solo l’inizio di un vasto mondo di esperienze interattive che permettono ai giocatori di esplorare, combattere e vivere le avventure dei loro personaggi preferiti. Con una miriade di opzioni disponibili, i fan possono continuare a godere delle loro storie anime preferite in un modo totalmente nuovo.