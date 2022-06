Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego si uniranno per la battaglia finale contro Gas

Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego si uniranno per la battaglia finale

Attenzione: contiene spoiler per il capitolo 84 di Dragon Ball Super

Nell’ultimo capitolo di Dragon Ball Super, Goku sembra sorpreso quando Vegeta decide che la forma Ultra Ego è il modo migliore per sconfiggere un Gas su tutte le furie. Anche se la forma costringerà sicuramente Gas a lavorare di più per vincere, è improbabile che riesca senza l’aiuto di un Goku in una forma altrettanto potente.

Ultra Ego è il potenziamento del potere che Vegeta ha appreso dal Dio della Distruzione dell’Universo 7, Beerus. Sebbene all’inizio ci sia stato un certo dibattito, l’Ultra Ego è stato ufficialmente dichiarato la forma più potente di Vegeta.

In sostanza, permette a un praticante di assorbire i colpi subiti da un avversario e di trasformarli in un aumento di potenza di pari entità che può riciclare e integrare nella propria offesa.

Il problema per Vegeta è che Gas è una tale forza della natura nella sua forma attuale che è improbabile che riesca a controllare l’energia che riceve per ogni colpo di Gas. È probabile che Vegeta raggiunga presto i suoi limiti per quanto riguarda il controllo dell’energia.

Quando ciò accadrà, subirà un drastico calo di capacità, poiché il suo sistema di sovraccarico non sarà in grado di riciclare l’energia a un ritmo adeguato.

Nel capitolo 84 di Dragon Ball Super Goku e Vegeta mettono da parte la loro rivalità ed entrano nelle loro forme più forti per affrontare Gas. Anche se il duo combatte in modo ammirevole, il potere di Gas è ancora superiore in combattimento.

Ciononostante, la lotta è solo all’inizio e le due forme Ultra potrebbero completarsi a vicenda più di quanto non sembri dalle prime apparenze. Tutto torna quando si esaminano più da vicino le abilità di Ultra Istinto.

L’Ultra Istinto è la forma di “Combattimento dell’Angelo” che Whis ha insegnato a Beerus, ma che poi è stata trasmessa a Goku nella sua forma più pura.

Considerando che Gas è in grado di battere un attacco combinato di Goku e Vegeta, l’unico modo possibile per superare la furia berserker di Gas è che entrambi i Saiyan combinino i poteri unici delle loro forme più forti.

La combo “Ultra” consentirebbe a Vegeta di assorbire il meglio che Gas ha da offrire, ma gli darebbe il tempo di “digerire” la potenza immessa e di riciclarsi efficacemente per un contrattacco punitivo. Questo “tempo di riciclo” sarà fornito da Goku in forma di Ultra Istinto.

Una forma che gli permette di intervenire e occupare il tempo parando “senza pensieri” qualsiasi attacco Gas. In breve, l’Ultra Istinto di Goku potrebbe fornire una difesa all’attacco dell’Ultra Ego di Vegeta.

Quando Gas è sufficientemente stremato dallo scontro, uno dei due Saiyan, o entrambi, potrebbero subentrare rapidamente per assestare il colpo finale. Gas potrebbe essere più potente di qualsiasi Saiyan, ma due combinazioni potrebbero essere sufficienti.

Sono rare le occasioni in cui gli interessi di Goku e Vegeta sono perfettamente allineati. La lotta contro Gas è una di queste occasioni. Fortunatamente, entrambi hanno le capacità per sconfiggere Gas e riportare l’universo di Dragon Ball Super all’equilibrio.