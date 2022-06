Pokémon: un fan mostra la sua incredibile collezione dedicata a Gengar

Da quando il franchise ha debuttato anni fa, il merchandising dei Pokemon non è mai mancato. I Pokemon sono diventati più di una semplice serie di anime e videogiochi, permettendo alle persone di immergersi nel franchise in più modi. I fan della serie possono mettere le mani su carte, figure, peluche, abbigliamento e molto altro ancora.

Uno dei Pokemon più popolari è Gengar, un mostriciattolo tascabile originariamente introdotto in Pokemon Rosso e Blu, con la sua linea evolutiva che è l’unico Ghost-Type in quei giochi. Gengar è diventato il preferito di molti giocatori, tra cui un fan che ha messo insieme una fantastica collezione di merchandising dedicata.

Un utente di Reddit noto come izieg ha condiviso un’immagine della collezione di Gengar che ha messo insieme finora. Nell’immagine si può notare un buon numero di articoli diversi, tra cui varie figure del Pokemon.

Ci sono anche carte collezionabili sia in inglese che in giapponese, con un pezzo ben classificato sul retro e una carta olografica gigante.

Ci sono anche alcuni peluche di Gengar di diverse dimensioni e un poster appoggiato alla parete. La collezione che izieg ha costruito finora è impressionante e, secondo loro, continuerà a crescere.

L’immagine postata da izieg ha ricevuto numerosi commenti da parte di altri utenti. Molti hanno notato che la figura di Gengar è dotata di un corpo sgargiante, e un utente ha affermato che è incredibile.

Un utente sempre di Reddit fa notare a izieg che almeno loro sanno cosa gli piace, mentre l’utente non riesce nemmeno a scegliere il suo Pokemon preferito. Un altro dice di non pensare che ci sia così tanto merchandising per entrambi i loro mostri tascabili preferiti messi insieme.

Il lotto di Gengar che izieg ha messo insieme non è l’unica collezione impressionante di mostri tascabili. Un fan che si fa chiamare K1ros ha messo insieme un’impressionante collezione di figure Pokemon Nanoblock. K1ros ha raccolto creature come gli starter di Kanto, Mew con una PokeBall, Mega Charizard X e Y e il leggendario trio di uccelli.

La collezione è davvero impressionante e deve aver richiesto molto tempo per essere messa insieme. Le collezioni che izieg e K1ros hanno costruito sono entrambe un lavoro d’amore e dimostrano la dedizione a uno dei franchise più leggendari mai pubblicati.

Su Reddit gira anche una versione del Pokémon stile Venom:

Pokemon Scarlatto e Viola uscirà nel 2022 per Nintendo Switch