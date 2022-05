The Batman: data e dettagli dell’uscita home video

The Batman, diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nel ruolo di Batman / Bruce Wayne (qui la nostra recensione) sarà disponibile dal 19 maggio 2022 in DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD oltre all’edizione esclusiva Amazon per Warner Bros. Home Entertainment. Al fianco di Robert Pattinson, a ricoprire i famosi quanto famigerati ruoli del cast di personaggi di Gotham, ci sono Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Dal making of con il cast e la troupe alle scene eliminate, dal commento del regista Matt Reeves fino all’anatomia delle scene di inseguimento con la Batmobile: le versioni home video di The Batman contengono oltre due ore di imperdibili ed esclusivi contenuti speciali. Del film è stato da poco ufficializzato un sequel.

Batman Arkham Asylum: il videogioco in edizione esclusiva GameStop

Sempre dal 19 maggio 2022, per Warner Bros. Games, sarà finalmente disponibile la Comic Edition di Batman: Arkham Asylum, l’attesa edizione esclusiva in tiratura limitata del primo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive. Realizzata per l’Italia in collaborazione con Panini Comics e disponibile in esclusiva da GameStop, la Comic Edition di Batman: Arkham Asylum conterrà l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation4 insieme a un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e il comic book “La strada per Arkham”.

Nel comic book i lettori saranno chiamati a scegliere quali azioni far intraprendere al protagonista nel corso della storia raccontata originariamente negli albi “Batman: Arkham Origins” (2014) di Adam Beechen e “Batman Arkham Asylum: Road to Arkham” (2009) di Alan Burnett e Carlos D’Anda, in cui vediamo un Batman alle prime armi, ancora inesperto e troppo spesso impulsivo, diverso dal personaggio maturo protagonista delle avventure attualmente pubblicate in Italia.

Le altre uscite Warner Bros. Home Entertainment di Maggio 2022

Sempre a Maggio 2022 tra le altre uscite Warner Bros. Home Entertainment in occasione dell’arrivo al cinema di Elvis di Baz Luhrmann, si potranno riscoprire 5 film del leggendario Re del Rock in uno speciale cofanetto DVD contenente: Voglio Sposarle Tutte, Viva Las Vegas, Il Delinquente del Rock And Roll, Elvis Presley Show, Elvis On Tour.

Inoltre per i classici da riscoprire arriva l’edizione Steelbook 4K e la Ultimate Collector’s Edition di Cantando sotto la pioggia, il miglior film Musical di tutti i tempi con Gene Kelly, Donald O’Connor e Debbie Reynolds. Ecco le caratteristiche:

STEELBOOK 4K UHDTM+ BLU-RAYTM:

2 DISCHI

Prezzo consigliato: € 29,99

ULTIMATE COLLECTOR’S EDITION

STEELBOOK 4K UHDTM+ BLU-RAYTM: 2 DISCHI

Prezzo consigliato: € 39,99

EDIZIONE DA COLLEZIONE 4K ULTRA HD Include:

• Steelbook del film in 4K e Blu-ray

• Libretto di 48 Pagine

• Poster Fronte/Retro

• Riproduzione di 5 Locandine da Collezione e 3 Manifesti Cinematografici verticali originali

• Sticker dell’Iconica Silhouette di Gene Kelly

Esclusivi contenuti speciali:

• Commento di Debbie Reynolds, Donald O’Connor, Cyd Charisse, Kathleen Freeman, Stanley Donen, Betty Comden, Adolph Green, Baz Luhrmann e Rudy Behlmer.

SU BLU-RAY: FEATURETTE:

• Singin’ in the Rain: Raining on a New Generation Funzione “Jump-to-Song”

• Trailer Cinematografico