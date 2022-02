Panini: le uscite Marvel del 17 Febbraio 2022

Tra le uscite Marvel del 17 febbraio 2022 targate Panini troviamo una nuova infornata di serie mutanti, tra cui la fondamentale miniserie Inferno, e la colossale raccolta integrale de La Rinascita degli Eroi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel del 17 febbraio 2022, ricordandovi che potete anche consultare il riepilogo delle uscite di Marzo e di Aprile.

Le uscite Marvel del 17 febbraio 2022: le serie regolari

X-Men 5

Gli Incredibili X-Men 386

3,00 €

Autori: Erick Arciniega, Gerry Duggan, Javier Pina, Zé Carlos

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: X-Men (2021) #5

Rilegatura: Spillato

• Polaris alla riscossa! Cosa l’ha convinta a diventare una degli X-Men di ultima generazione?

• A loro spese, lo scopriranno i nuovi Reavers!

• Intanto, il giornalista Ben Urich prosegue nelle sue indagini e torna ad affrontare Ciclope!

• E le macchinazioni del Dr. Stasi iniziano a prendere forma…

Inferno 3

Marvel Miniserie 255

5,00 €

Autori: R.B. Silva, Jonathan Hickman

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 56

Formato: 17X26

Contiene: Inferno (2021) #3

Rilegatura: Spillato

• I problemi a Krakoa arrivano a grappoli… anzi a Nimrod!

• Pezzo dopo pezzo, l’utopia mutante inizia a crollare come un castello di carte!

• Il grande affresco di Jonathan Hickman volge al termine…

• …ma cosa si lascerà dietro l’architetto della rinascita degli X-Men?

Wolverine 20

Wolverine 421

3,00 €

Autori: Paco Diaz, Java Tartaglia, Dijjo Lima, Benjamin Percy

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Wolverine (2020) #18

Rilegatura: Spillato

• Il cerchio si stringe su Jeff Bannister e sua figlia: riusciranno a sopravvivere e a scoprire chi dà loro la caccia?

• E Wolverine potrà aiutarli?

• Chi sta spiando quanto succede su Krakoa? E per chi lavora Maverick?

• Tante domande, per risposte tutte da scoprire!

S.W.O.R.D. 10

3,00 €

Autori: Fernando Sifuentes, Jacopo Camagni, Al Ewing

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #10

Rilegatura: Spillato

• Il disastro incombe sullo S.W.O.R.D. quando Henry Gyrich muove le sue pedine.

• Intanto, il traditore fa la sua mossa… creando un incidente di portata cosmica!

• Su Arakko, Tempesta deve affrontare la Legione Letale e cercare di salvare la Majestrix Xandra!

• Disegni di Jacopo “Nomen Omen” Camagni!

Marauders 23

3,00 €

Autori: Matteo Lolli, Rain Beredo, Gerry Duggan

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Marauders (2019) #26

Rilegatura: Spillato

• Dallo spazio arriva la minaccia più grande che i Marauders abbiano mai affrontato, Fin Fang Foom. Ma cosa vuole… non lo indovinereste mai!

• Data la stazza, indovinate chi dovrà affrontarlo?!

• Torna dalla tomba l’unica persona in grado di distruggere un Nimrod: Harry Leland!

• Gerry Duggan chiude le trame rimaste in sospeso prima di lasciare la nave!

Le uscite Marvel del 17 febbraio 2022: i volumi

Visione e Scarlet Witch: Vita a Leonia, New Jersey

Marvel Geeks

17,00 €

Autori: J.M. DeMatteis, Kerry Gammill, Sandy Plunkett, Rick Leonardi, AA.VV.

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Marvel Fanfare (1982) #6, #14, #48, #58, Solo Avengers (1987) #5, Marvel Team-Up (1972) #129/130

Rilegatura: Cartonato

• Una sorprendente raccolta di tutte le storie brevi dedicate ai protagonisti di WandaVision tra il 1983 e il 1991!

• Ripercorriamo assieme il periodo in cui la coppia cercava disperatamente una parvenza di normalità tra la gente comune!

• Ospiti speciali Spider-Man e i Fantastici Quattro!

• Con storie di grandi autori, tra cui due succosi inediti tratti dall’antologico Marvel Fanfare!

La Rinascita degli Eroi – La Saga Originale

95,00 €

Autori: Rob Liefield, Whilce Portacio, Jim Lee, Jeph Loeb, AA.VV.

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1376

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Heroes Reborn (1996) #1/2, Captain America (1996) #1/12, Avengers (1996) #1/12, Fantastic Four (1996) #1/12, Iron Man (1996) #1/12, Incredible Hulk (1968) #450

Rilegatura: Cartonato + sovracover

• Un grande classico del fumetto Marvel! I Fantastici Quattro e gli Avengers vengono rinnovati e reimmaginati dai più celebri autori degli anni 90!

• Steve Rogers indosserà il costume di Capitan America per combattere il Teschio Rosso!

• Thor e altri eroi formeranno gli Avengers! Iron Man se la vedrà con l’Hydra e l’Incredibile Hulk!

• I Fantastici Quattro affronteranno vecchi nemici… per la prima volta, dall’Uomo Talpa al Dottor Destino!

Capitan America Brubaker Collection Anniversary 5

Civil War

13,00 €

Autori: Mike Perkins, Ed Brubaker, Lee Weeks

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Captain America (2004) #22/24, Winter Soldier: Winter Kills (2006) #

Rilegatura: Brossurato

Capitan America Brubaker Collection Anniversary 6

La Morte del Sogno

16,00 €

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Captain America (2004) #25/30

Rilegatura: Brossurato