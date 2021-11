Baymax – il primo trailer della serie Disney+

Baymax! è la serie animata originale Disney+ spin-off di Big Hero 6.

In occasione del Disney+ Day è arrivato il primo trailer ufficiale della serie, definita la prima serie in assoluto di Walt Disney Animation Studios.

Sarà disponibile su Disney+ la prossima Estate.

Di seguito il trailer:

Big Hero 6 è uscito nel 2014 ed è disponibile in home video e in streaming su Disney+:

Un’avventura piena d’azione sull’enfant prodige esperto di robot Hiro Hamada, che impara a gestire le sue geniali capacità grazie a suo fratello, il brillante Tadashi e ai suoi incredibili amici: l’adrenalinica Go Go Tomago, il maniaco dell’ordine Wasabi, la maga della chimica Honey Lemon e l’entusiasta Fred. Quando una serie di circostanze disastrose catapultano i protagonisti al centro di un pericoloso complotto che si consuma sulle strade di San Fransokyo, Hiro si rivolge al suo amico più caro, un sofisticato robot di nome Baymax, e trasforma il suo gruppo di amici in una squadra altamente tecnologica per riuscire a risolvere il mistero.