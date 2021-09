Fai pubblicità con MangaForever: Funziona!

In principio fu il desiderio di condividere la propria passione con altri appassionati grazie alle opportunità offerte da internet. Poi, prima lentamente e man mano in maniera sempre più veloce e consistente, l’affermazione nel panorama nazionale dei siti di settore.

Da quando quasi dieci anni fa, nel marzo è stato fondato MangaForever ne è passato di tempo e ne sono cambiate di cose. Quello che è restato immutato, però, sono la passione e l’impegno che stanno alla base del progetto e che hanno consentito una crescita esponenziale, sia in termini di collaboratori sia, soprattutto, in termini di pubblico.

Dai dodici lettori di manzoniana memoria a decine di migliaia di visitatori giornalieri il passo è grande e soddisfacente, il giusto riconoscimento per gli sforzi di una squadra che cresce di numero, affiatamento e responsabilità, e che sa offrire contenuti sempre nuovi, originali e diversi, capaci di andare incontro alle esigenze di lettori quanto mai variegati.

Da amanti del fumetto popolare affamati di storie canoniche da trovare ogni mese in edicola a lettori più forti e disinibiti, sempre in cerca di novità sconvolgenti, al di là del genere e della provenienza, da amanti del cinema a divoratori di serie tv all’ultima moda, da fan di youtubers a inguaribili giocatori di videogames, i nostri utenti non solo sono in continua crescita, ma anche molto diversi gli uni dagli altri.

Amanti del settore, certo, ma anche internauti che nel corso della loro navigazione arrivano sul nostro portale attratti dalle notizie bizzarre e curiose che proponiamo costantemente o dalle irresistibili classifiche che realizziamo o traduciamo.

Lettori con gusti e storie diverse, abitudini ed esigenze magari opposte, ma con un punto in comune: il passaggio sul nostro portale. Passaggio che può trarre beneficio, oltre che dalla lettura di news, recensioni, interviste e articoli di approfondimento, anche da consigli pubblicitari giusti e mirati.

Magari i tuoi.

Per avere maggiori informazioni amministrazione@mangaforever.net