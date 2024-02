Kinnikuman: data di uscita e nuovi dettagli sull’anime

Ultimate Muscle ha sempre fatto vibrare gli appassionati di anime sin dal debutto del manga nel lontano 1979, regalandoci una serie di progetti animati nel corso degli anni. Per festeggiare il 40° anniversario di questa folle saga, è in arrivo nel 2024 un nuovo adattamento anime. Mentre i lottatori professionisti che combattono il crimine si preparano a tornare sul piccolo schermo, è stata finalmente svelata la finestra di uscita per Kinnikuman Perfect Superhuman Ancestor Edition, mandando in delirio i fan di tutto il mondo.

Ma non è finita qui! La prossima serie anime di Kinnikuman non ha soltanto rivelato il mese del suo arrivo, ma ci ha anche riservato delle sorprese davvero esilaranti. Il personaggio principale sarà interpretato niente meno che da Mamoru Miyano, un nome noto agli appassionati di anime per i suoi ruoli in Dragon Ball Super: Super Hero, Demon Slayer, Death Note e One-Punch Man. Ma non è tutto! Il doppiatore originale di Kinnikuman, Akira Kamiya, tornerà a dare voce al nostro eroe per questa nuova serie. Che grande reunion!

E quando arriverà questa esplosione di energia e divertimento? Niente meno che questo luglio, in Giappone! La prima serie anime dedicata al nostro eroe è stata un successo fin dal lontano 1983, portando avanti una storia che ha intrattenuto centinaia di episodi per gli appassionati di wrestling e anime. Quindi, preparatevi per un’azione che vi farà saltare sulla sedia e vi farà ridere fino alle lacrime!

E se per caso è la vostra prima volta a sentire parlare di Kinnikuman, il sito ufficiale del franchise di wrestling ha preparato una sinossi per l’occasione, che recita così: “I tre gruppi di eroi – supereroi della giustizia, supereroi demoni e supereroi perfetti – si sfideranno in una nuova epica battaglia! In mezzo a tutto questo, scopriremo le radici di questi lottatori, nuove tecniche eroiche e difensive, e un dramma di amicizia senza tempo… Ma soprattutto, non mancheranno momenti di puro divertimento!”

