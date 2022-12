Dragon Ball Super: il ritorno del manga presenta nuovi personaggi

Finalmente il manga di Dragon Ball Super è tornato con il capitolo 88 che avvia il nuovo arco narrativo, dopo la conclusione di Granolah il sopravvissuto. La novità che avevamo riportato qualche tempo fa ha visto Goten e Trunks al centro dei riflettori. Sono loro i protagonisti principali e sono anche cresciuti.

Non sono più dei bambini ma due adolescenti in piena regola. I figli di Goku e Vegeta cercano di vivere una vita normale frequentando il liceo e con questo articolo siamo pronti a parlare dei nuovi personaggi presentati nel nuovo capitolo.

Goten e Trunks potrebbero trascorrere le loro giornate vivendo la vita di normali adolescenti. Ma si occupano anche di altro. Infatti loro sono i nuovi supereroi, noti come Saiyaman X1 e Saiyaman X2, che controllano dal cielo la città.

Poiché sono anche studenti e frequentano la scuola, i due Saiyan hanno creato legami di amicizia con nuovi personaggi. Tra questi riportiamo Kompas e Rulah. Sebbene i nuovi amici di Goten e Trunks non abbiano livelli di potenza sorprendenti, riescono comunque a ritrovarsi nei guai.

Una parte divertente del capitolo 88 vede Trunks tentare di uscire con Mai, il subalterno di Pilaf che adesso ha la stessa età di Trunks nonostante la sua mente abbia mantenuto l’età che dovrebbe anche dimostrare il suo aspetto fisico. Scoprendo che Pilaf e Mai sarebbero stati impegnati a lavorare su nuovi robot a meno che alcuni criminali non fossero stati catturati, Goten e Trunks decidono di assicurarli alla giustizia.

I due amici di Goten e Trunks, però, finisce per scoprire le opere nientemeno che del Dr. Hedo dietro la follia criminale. Si tratta del nipote del Dr. Gelo e lavora per l’Armata del Fiocco Rosso. Tutti sanno di chi stiamo parlando in quanto è apparso per la prima volta in Dragon Ball Super: Super Hero.

Sfortunatamente per gli amici della coppia, si sono imbattuti nella “serie Alpha” del Dr. Hedo. Sono degli androidi già menzionati durante l’ultimo film che assomigliano più al mostro di Frankenstein rispetto agli androidi con cui i fan della serie hanno familiarità. Per fortuna, Trunks e Goten arrivano appena in tempo per salvarli dal pericolo.

Fonte – Comicbook