Keiko Nobumoto – è morta la scrittrice di Cowboy Bebop, Wolf’s Rain e Tokyo Godfathers

Il mondo dell’animazione è in lutto per la prematura scomparsa di Keiko Nobumoto, scrittrice nota per titoli acclamati da pubblico e critica come Cowboy Bebop, Macross Plus, Wolf’s Rain e Tokyo Godfathers.

La notizia è stata diffusa dal collega Dai Sato, il quale ha avuto la conferma dal regista Shinichiro Watanabe.

La Nobumoto si è spenta il 1 Dicembre 2021 dopo una battaglia contro il cancro all’esofago all’età di 57 anni.

I funerali si sono tenuti il 4 Dicembre in forma privata.

Ricordiamo Keiko Nobumoto con un estratto della nostra recensione di Tokyo Godfathers:

Una storia dura ma con un cuore enorme. C’è anche la religione come fil rouge del film quanto mai azzeccato a Natale, fin dal titolo, dato che Hana è estremamente religiosa pur essendo parte di una comunità che la religione spesso non comprende e allontana. Si parla anche di miracoli nel film (Hana crede che aver trovato la bambina sia un dono divino); di perdono soprattutto verso se stessi ed i propri errori prima ancora che verso gli altri; e di coincidenze, di quanto il Fato e la Fortuna incidano sul nostro destino e sul susseguirsi degli eventi, spesso senza che ci rendiamo conto del quadro generale.

Nel corso della settimana tra la notte di Natale e Capodanno i tre avranno varie avventure, entrando in contatto con la variegata umanità della metropoli di Tokyo sulle tracce del proprio passato e delle rispettive storie personali. Sette giorni di tempo, l’atmosfera natalizia, la colorata e variopinta fauna della metropoli, un finale agrodolce e perfetto nel suo aprirsi a ciò che verrà chiudendo ciò che è stato, rendono questo film un assoluto gioiellino delle festività da recuperare subito se non lo avete già visto.