Nella giornata di ieri, Panini Comics ha annunciato con un post su Facebook che le prossime uscite editoriali potrebbero subire dei ritardi di consegna.

La casa editrice informa che le date ufficiali di uscita potrebbero non essere rispettate e subire qualche ritardo. Non si sa ancora se si tratterà di qualche giorno o addirittura settimane.

Il post inaspettato ha messo in allarme followers e lettori di tutta Italia, ma qual è esattamente il motivo dietro i possibili ritardi?

Scarseggiano le materie prime

Nel post, Panini Comics ha specificato che i ritardi dipendono esclusivamente da “problematiche legate alla filiera produttiva e all’approvvigionamento di materie prime” che, a quanto pare, stanno interessando tutto il settore editoriale.

Si comunica inoltre che, per prevenire ulteriori disagi, verrà disabilitata momentaneamente la prevendita delle uscite di dicembre.

Panini Comics ha promesso di risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Un problema non solo italiano ma internazionale

Sembra che il problema di mancanza di materie prime stia interessando anche il mercato statunitense. Sempre nella giornata di ieri, Todd McFarlane ha annunciato su Twitter che il numero di debutto della serie Gunslinger Spawn – personaggio da lui creato – subirà dei ritardi per via della mancanza di materie prime come la carta. Ritardi che sono aumentati anche a seguito dell’emergenza da Covid-19.