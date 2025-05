My Hero Academia: svelato il vero nome di All for One

My Hero Academia ha rivelato nuove informazioni sui suoi personaggi in vista del ritorno dell’anime per la sua ultima stagione con un nuovo albo speciale. E questo ha svelato tanti aneddoti o informazioni sconosciute, tra cui il vero nome di All For One. Nonostante il manga si sia concluso l’anno scorso, Kohei Horikoshi è ancora capace di sorprendere i suoi fan e lo ha fatto rivelando ogni sorta di nuove informazioni sulla serie che non erano state pubblicate nel manga. Tra queste, anche ulteriori dettagli chiave sui suoi principali antagonisti.

My Hero Academia è tornato a far parlare di sé in Giappone con un nuovo albo che include ogni sorta di dettagli sui suoi personaggi e sul suo principale antagonista. I fan, grazie a questo albo, possono finalmente scoprire il vero nome del villain, ossia Zen Shigaraki.

Quindi il vero nome di All For One è Zen Shigaraki, e questo contribuisce notevolmente ad approfondire la conoscenza del più grande villain della serie. Spiega ulteriormente perché Tomura Shigaraki si chiami così e lo collega ulteriormente a suo fratello Yoichi Shigaraki. Ma con tutti gli altri segreti che circondano All For One e gli altri nomi in codice che si è dato nel corso degli anni, è quasi come se anche Zen Shigaraki fosse un altro nome in codice.

Quando si pensa alla definizione tradizionale di “zen”, di solito ci si riferisce a un senso di pace che si trova in una sorta di isolamento o meditazione. Ed era proprio questo il tipo di affronto che il villain aveva inflitto agli altri. Dopotutto, voleva essere un Signore dei Demoni, e la prima cosa che ha messo da parte è stato il suo vero nome per riuscirci. Pur cercando di apparire più grande, ha finito per essere vuoto come suggerisce il suo nome.

My Hero Academia è giunto al termine la scorsa estate, e presto toccherà lo stesso destino alla serie animata. Di fatti l’ultima e ottava stagione di My Hero Academia porterà alle battaglie finali contro All For One e Tomura Shigaraki. Quindi è il momento di vedere come tutto sarà adattato rispetto al manga.

Il debutto della stagione finale del franchise shonen è attualmente previsto per ottobre, come parte del programma autunnale 2025. E i nuovi episodi saranno disponibili in streaming su Crunchyroll contestualmente alla loro uscita in Giappone.