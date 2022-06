Exception: ecco i primi dettagli dell’anime sci-fi a tinte horror Netflix

Dopo Kong e Cyberpunk arriva un nuovo progetto completamente ispirato dalla fantascienza horror, ovvero Exception. Sempre nella giornata di ieri sono stati rivelati alcuni dettagli, insieme a delle nuove immagini che fanno trapelare un’animazione molto interessante.

La famosa piattaforma streaming ha attualmente in produzione un progetto intrigante e misterioso, dipinto con tinte horror fantascientifiche, che fin dal primo annuncio ha acceso non poco interesse tra gli appassionati.

Exception si è rivelato con le prime immagini, che preannunciano un progetto davvero degno di nota. Nel corso della Geeked Week del 2021, Netflix aveva già annunciato una nuova ondata di anime, visto l’incredibile successo del medium nel corso degli ultimi anni.

Anche se alcuni di questi non sono stati neanche ancora rivelati al pubblico, la lista è davvero longevo e alcuni sono avvolti da una nube misteriosa che speriamo sia dissolta passo dopo passo.

Come già accennato Netflix ha rivelato la lavorazione dell’anime horror durante lo scorso anno, annunciandolo con una storia ideata dell’autore di fantascienza Hirotaka Adachi che sarà accompagnata dai disegni dell’artista di Final Fantasy Yoshitaka Amano.

Proprio durante presentazione della Geeked Week di quest’anno (a distanza di un anno dall’annuncio ufficiale quindi), Netflix ha condiviso le prime immagini della serie così da dare ai fan un’idea riguardante l’estetica visiva del prodotto, che annuncia una storia disturbante e fuori dalle righe.

In calce come sempre, sono presenti le immagini discusse in questa sede:

here's your first look at Exception, a new sci-fi anime following a team of survivors trying to save humanity from extinction#geekedweek pic.twitter.com/02ck7uFBMP — Netflix Anime (@NetflixAnime) June 8, 2022

L’anime ha la regia di Yuzo Sato per Bakken Record e 5 Inc, e come accennato i design dei personaggi sono di Yoshitaka Amano, un character design di Final Fantasy, la storia originale e lo script sarà invece di Hirotaka Adachi.

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per Exception, ma già sappiamo che l’anime arriverà verso la fine del 2022.

Anche se non sappiamo molto sulla serie, Netflix la descrive così: “Durante un futuro distopico e lontano anni luce dal nostro, gli umani hanno lasciato la Terra per spostarsi in un’altra galassia. Un team di veicoli spaziali arriva su un pianeta che deve essere terraformato, ovvero adattato alla vita umana. Ogni membro della squadra è prodotto da una stampante 3D biologica”.