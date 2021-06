GTO Paradise Lost è la più recente serie manga di Toru Fujisawa ambientata nel mondo del prof. Onizuka.

Nel corso del programma Manganuma, Fujisawa ha dichiarato che Paradise Lost è pensato per essere l’ultimo manga della longeva saga di GTO.

Ha poi aggiunto che, una volta concluso il manga, riprenderà alcuni dei suoi manga rimasti incompiuti nonostante possa essere una impresa difficile dopo così tanto tempo.

Sta inoltre considerando di continuarli in forme differenti o con un protagonista diverso.

A proposito di GTO Paradise Lost

Fujisawa ha iniziato la serializzazioni di GTO Paradise Lost il 14 Aprile 2014 sulle pagine della rivista settimanale Weekly Young Magazine edita da Kodansha.

Il volume 15 è stato pubblicato il 5 Febbraio 2021 nelle librerie del Giappone.

In Italia è in corso di pubblicazione per Dynit, che in catalogo ha anche la serie originale e i suoi numerosi spin-off.

Il volume 14 è stato pubblicato lo scorso Aprile:

La storia delle foto rubate nei bagni della classe G prende una piega inaspettata… e finalmente viene svelato il passato misterioso della professoressa Nana, quando faceva la modella e posava in costume. Inoltre, proseguono le avventure di Onizuka in carcere: il nostro protagonista prenderà parte a una sfida all’ultima sangue il cui risultato è… o la vita, o la morte.

Acquista il volume 14