Zack Snyder, regista noto per cinecomics come Watchmen o Batman v Superman Dawn of Justice, ha nel mirino anche il mondo degli anime.

Nel corso di un’intervista condotta da Tyrone Magnus su YouTube, il regista ha espresso il proprio interesse verso la realizzazione di anime remake o live action basati su Dragon Ball Z o su altre serie a patto che le circostanze siano quelle giuste.

Snyder ha inoltre confessato di amare l’animazione e di guardare tantissimi anime insieme a suo figlio piccolo.

Ricordiamo che il prossimo film animato di Dragon Ball uscirà nel corso del 2022.

Zack Snyder – gli ultimi progetti

Nei mesi scorsi ha finalmente visto la luce Zack Snyder’s Justice League, ora disponibile in home video:

In ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Su Netflix ha recentemente debuttato il suo nuovo film Army of the Dead, che godrà di una serie animata prequel.

Un film di Zack Snyder, su Netflix dal 21 maggio. Dopo un’epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.

