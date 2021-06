Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale Edizioni Star Comics ha annunciato che i primi numeri delle serie manga Maison Ikkoku Perfect Edition di Rumiko Takahashi e Vinland Saga di Makoto Yukimura sono di nuovo disponibili.

In particolare tornano disponibili da oggi, Lunedì 7 Giugno 2021, i volumi 1-4 di Maison Ikkoku Perfect Edition e i volumi 1-10 di Vinland Saga.

Presto si aggiungeranno gli altri numeri al momento non acquistabili.

Star Comics e Maison Ikkoku

Star Comics ha pubblicato Maison Ikkoku Perfect Edition tra il 2015 e il 2016.

La nuova edizione del classico seinen della stessa autrice di Ranma 1/2 e InuYasha, che lo stesso editore aveva già pubblicato alla fine degli Anni 90, si compone di 10 volumi formato 14.5 x 21 da oltre 300 pagine.

LA STORIA D’AMORE PIÙ APPASSIONANTE FIRMATA DALLA PRINCIPESSA DEL MANGA! Torna alla ribalta la regina dei manga, la maestra Takahashi, con la riedizione di una delle storie d’amore più romantiche e struggenti della storia del fumetto giapponese! In una nuova veste rispettosa dell’originale, un intramontabile classico raccolto in corposi volumi impreziositi con pagine a colori! Yusaku Godai si trasferisce nella Maison Ikkoku, gestita da una bellissima e giovane vedova, Kyoko Otonashi. Innamoratosi di lei al primo sguardo, il ragazzo inizia una nuova vita tra le mura della pensione, abitata da personaggi unici e singolari che imparerà pian piano a conoscere e che entreranno a far parte del suo destino…

Star Comics e Vinland Saga

Star Comics ha iniziato a pubblicare Vinland Saga nel 2010.

La serie di Makoto Yukimura, già autore di Planetes (edito da Planet Manga), è ancora in corso in Giappone; il volume 24 dell’edizione italiana sarà in vendita dal 16 Giugno 2021.

Nell’Europa dell’Undicesimo Secolo i Vichinghi sono una delle potenze di cui tenere conto: le navi dalla prua a forma di drago depredano il continente in lungo e in largo. Saldamente a capo delle truppe norrene che dominano l’Inghilterra, il giovane Canuto è pronto a tutto pur di realizzare il proprio sogno e portare a termine i propri piani.

La serie anime è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

