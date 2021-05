The Walking Dead, la serie cult di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, uscirà in una nuova edizione italiana sempre edita da saldaPress.

Si tratta dell’edizione a colori nel formato originale spillato, che andrà ad affiancarsi a quella bonellide mensile.

Debutterà il 17 Giugno e avrà periodicità trimestrale.

The Walking Dead Color Edition Original – i dettagli

Di seguito tutti i dettagli dal comunicato stampa ufficiale.

THE WALKING COLOR EDITION:

l’edizione originale esce a giugno

Giovedì 17 giugno esce per saldaPress la nuove edizione spillata a colori del capolavoro di Robert Kirkman

Una grande notizia per tutti i fan del capolavoro di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard: il 17 giugno arrivano finalmente i due slipcase contenenti i primi sei spillati di THE WALKING DEAD color edition EDIZIONE ORIGINALE in edizione italiana.

Come detto fin dal primo momento, l’edizione a colori di TWD sarebbe stata disponibile in edizione mensile formato bonellide (ogni albo contiene due numeri americani) e in edizione trimestrale spillata.

L’edizione trimestrale consisterà ogni volta in uno slipcase contenente sei albi spillati in formato comic book americano, ovviamente tradotti in italiano.

In questo modo chi preferisce il formato bonellide può seguire il mensile. Mentre chi ci chiedeva da tempo una edizione spillata ora finalmente potrà acquistarla e collezionarla.

Il primo slipcase in uscita a giugno sarà disponibile in edizione REGULAR e VARIANT.

L’edizione REGULAR conterrà i primi sei albi spillati da 32 pagine (gli stessi contenuti nei primi tre albi in formato bonellide) con cover di David Finch.

Lo slipcase conterrà inoltre sei stampe formato 16,8×25,6 delle cover originali di Tony Moore ricolorate e ‘virgin'(cioè senza logo).

Prezzo: 21 euro.

L’edizione VARIANT, invece, (disponibile esclusivamente nel shop online del sito saldapress.com in 500 copie numerate), conterrà sempre sei albi da 32 pagine ma con cover inedite di CHARLIE ADLARD che, affiancate una all’altra, compongono un’unica immagine orizzontale.

Lo slipcase conterrà inoltre il poster dell’immagine intera composta dalle sei immagini di copertina di Charlie Adlard.

Prezzo: 25 euro.

Appuntamento il 17 giugno con questa nuova e attesissima edizione.

Acquista il primo numero a colori formato bonellide