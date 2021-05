Gundam Seed festeggerà il 20° anniversario nel 2022 e per l’occasione è stata lanciata la campagna Project Ignited che include diversi nuovi progetti celebrativi.

Si parte con l’inaugurazione della statua a grandezza naturale del Freedom Gundam a Shanghai il 28 Maggio 2021, come abbiamo già avuto modo di riportarvi:

Mitsuo Fukuda, regista delle due serie animate Seed e Seed Destiny, dirigerà il film anime sequel a cui stava lavorando insieme a sua moglie Chiaki Morikasawa — sceneggiatrice delle serie anime scomparsa nel 2016.

La prima serie tv, Seed, è andata in onda dal 5 Ottobre 2002 al 27 Settembre 2003 (50 episodi); la seconda, Seed Destiny, dal 9 Ottobre 2004 al 1 Ottobre 2005 (51 episodi).

Una side-story in tre episodi animati originali, SEED C.E. 73: STARGAZER, è stata diffusa nel 2006 attraverso Bandai Channel.

Non mancano i romanzi e i manga derivati, come Seed Astray.

Mobile Suit Gundam Seed Eclipse

Mobile Suit Gundam Seed Eclipse è il titolo del manga side-story manga che debutterà a Luglio in Giappone e oltreoceano come nuovo progetto della linea Mobile Suit Variation.

La storia è ambientata nell’anno 72 della Cosmic Era, durante il periodo tra le due guerre noto come “i due anni perduti” e seguirà coloro che metteranno a rischio le proprie vite in una unità vuota nota come “ODR”.

La storia è accreditata a SOW, Atsushi Soga (Turn A Gundam) disegna il manga su character design di Kogado Studio e mecha design di Junichi Akutsu (Astray).

Ricordiamo che altri tre nuovi manga sono stati recentemente annunciati.

Infine verrà sviluppato un nuovo videogame, i cui dettagli saranno annunciati prossimamente, e verranno prodotti nuovi modellini in kit (GunPla).

