Getter Robot Arc – data di uscita, nuovi trailer e visual

Getter Robot Arc, il capitolo finale della Getter Saga dei maestri Go Nagai e Ken Ishikawa, sta per debuttare in TV con una serie anime annunciata nei mesi scorsi.

Il sito web ufficiale della serie ha annunciato che l’anime inizierà a essere trasmesso dal 4 Luglio 2021 in Giappone.

Di seguito la terza key visual, in apertura il terzo video promozionale accompagnato dalle note della canzone della sigla di apertura Bloodlines: Unmei no Ketto dei JAM Project.

Getter Robot Arc – lo staff e il cast

Jun Kawagoe (Change! Shin Getter Robot – L’Ultimo Giorno del Mondo) dirige Getter Robot Arc presso lo studio Bee Media (Mazinger Edition Z – The Impact!).

Dynamic Planning è accreditata per la pianificazione dell’anime, Ken Ishikawa e Go Nagai per il soggetto originale.

Tadashi Hayakawa (Cyborg 009 Vs. Devilman, Mazinkaizer SKL) scrive e coordina le sceneggiature.

Hideyuki Motohashi (Fushigi Yugi, God Mars, Hikaru no Go) cura il character design ideato da Kazuya Hoshi.

Goichi Iwahata, Yasuhiro Moriki e Noritaka Suzuki si occupano del mecha design.

Yoshichika Kuriyama (Cyborg 009 Vs. Devilman) e Shiho Terada (Cyborg 009 Vs. Devilman) compongono la colonna sonora.

JAM Project interpretano la canzone della sigla di apertura Bloodlines: Unmei no Ketto.

Il cast principale è composto da Yuma Uchida nel ruolo di Takuma Nagare, Arihiro Mukaino nel ruolo di Sho Kamui, Kazuhiro Sunseki nel ruolo di Baku Yamagishi e Naoya Uchida nel ruolo di Jin Hayato.

Getter Robot Arc – il manga

Il compianto maestro Ken Ishikawa, deceduto il 15 Novembre 2006, ha iniziato a serializzare il manga Getter Robot Arc sulle pagine della rivista Super Robot Magazine edita da Futabasha nel 2002.

Il manga è rimasto incompiuto a seguito della scomparsa del maestro; i capitoli usciti sono stati raccolti in tre volumetti.

In Italia è stato pubblicato da J-POP in una edizione in due volumi all’interno della collana Getter Robot Saga:

Il futuro di Getter Robot!

In un mondo post-apocalittico, a difesa del nostro pianeta restano l’ultimo e più potente Getter e la sua squadra di piloti, unici baluardi contro una minaccia che supera il tempo.

La conclusione dell’amatissima Getter Saga di Go Nagai e Ken Ishikawa, per la prima volta in Italia!

Yamato Video ha pubblicato Change! Shin Getter Robot – L’Ultimo Giorno del Mondo e Shin Getter Robot vs Neo Getter Robot in home video, restiamo in attesa del da tempo annunciato Getter Robot re:model.

Le serie storiche della Getter Saga sono uscite in DVD in edicola con la Gazzetta dello Sport e in una edizione deluxe in cofanetto esclusiva per Yamato Shop.

