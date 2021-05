Re:Zero – Starting Life in Another World, la saga letteraria di Tappei Nagatsuki e Shinichirou Otsuka, può vantare numerosi manga derivati.

Tra questi troviamo anche Kenki Koiuta, La Canzone d’Amore del Demone della Spada, a cura di Tsubata Nozaki.

Anche noto come Kenki Renka Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu†Shinmeitan, è stato lanciato il 27 Settembre 2018 e si è concluso il 27 Maggio 2021 sulle pagine del numero 7 della rivista Comic Alive di Media Factory.

I capitoli della serie sono stati finora raccolti in tre volumi; il volume 3 è stato pubblicato il 23 Settembre 2020.

Basato sulla serie letteraria spin-off EX, la serie segue le vicende di Wilhelm Trias — soprannominato il Demone della Spada.

Nonostante l’abilità con la spada, il giovane ha bisogno ancora di crescere e di imparare ad amare per poter diventare un vero eroe.

A proposito di Re:Zero – Starting Life in Another World

La serie di light novel originali Re:Zero – Starting Life in Another World è in corso di pubblicazione dal Gennaio 2014 e al momento si compone di 26 volumi.

Il volume 27 verrà pubblicato il 25 Giugno 2021.

In Italia J-POP pubblica le light novel e gli adattamenti manga Un giorno nella capitale, Una settimana alla magione e Truth of Zero.

Il liceale Subaru Natsuki, di ritorno da un konbini, viene trasportato all’improvviso in uno strano mondo. Che sia uno dei mondi paralleli di cui si parla tanto nei videogiochi?! Quando Subaru viene assalito da un gruppo di banditi, rischiando la vita, ecco arrivare la sua salvatrice, una bella ragazza dai capelli argentei con uno spirito dalle sembianze di gatto al suo fianco. Con il pretesto di ricambiare il favore, Subaru decide di aiutarla a recuperare ciò che sta cercando. Ma, proprio quando finalmente trovano un indizio, i due vengono attaccati da uno sconosciuto e perdono la vita. Oppure no…Subaru scopre, infatti, di essere in possesso di un potere unico e straordinario, il “Ritorno dalla Morte”. Riuscirà a salvare la sua eroina?

Su Crunchyroll sono disponibili le due stagioni della serie anime.

