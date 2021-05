Il mondo del fumetto piange la scomparsa di Kentaro Miura, autore di Berserk.

Il maestro è morto a 54 anni il 6 Maggio 2021 per una dissezione aortica acuta, come rende noto il sito web ufficiale della rivista Young Animal di Hakusensha.

I funerali si sono tenuti in forma privata.

Kentaro Miura e Berserk

Kentaro Miura ha iniziato la serializzazione dell’acclamato Berserk sulle pagine della rivista Young Animal di Hakusensha nel 1989.

L’ultimo capitolo uscito è stato il 363, pubblicato sul numero 3 della rivista il 22 Gennaio 2021.

I capitoli della serie sono stati raccolti in 40 volumi, tutti disponibili anche nell’edizione italiana di Planet Manga; dallo scorso Dicembre la casa editrice ha iniziato a pubblicare i cofanetti (sia vuoti sia pieni) della Collection Serie Nera: il primo box sarà di nuovo disponibile a Marzo, insieme al secondo.

Per quanto riguarda gli anime, invece, nei mesi scorsi Yamato Video ha aggiunto la serie animata del 1997 in una nuova edizione rimasterizzata in alta definizione al catalogo di Amazon Prime Video.

La trilogia cinematografica dell’Età dell’Oro è acquistabile su DVD e Blu-ray Disc editi da Yamato Video e Koch Media.

La serie animata del 2016, infine, è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Il regno di Midland è immerso nel caos e in guerra con i propri vicini. Tra gli abitanti terrorizzati, compare un misterioso guerriero armato di un’enorme spada: il suo nome è Guts, e reca sul proprio corpo un segno misterioso che ne fa il bersaglio di continui attacchi di demoni.

Guts si trova nelle terre di Midland alla ricerca di Femto, uno dei demoni appartenenti alla cosiddetta Mano di Dio. Ma chi è Guts, e chi è veramente Femto?

Acquista la guida ufficiale