Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda (Dororo to Hyakkimaru Den) si sta avviando verso la conclusione.

Attraverso Twitter Satoshi Shiki, autore della serie manga ispirata al classico Dororo del dio dei manga Osamu Tezuka anche noto per L’Attacco dei Giganti Before the Fall, ha infatti dichiarato che la sua opera è entrata nell’arco narrativo finale con il capitolo pubblicato il 19 Maggio 2021 sul numero 7 del mensile Champion RED edito da Akita Shoten.

Aspettiamo quindi la data della conclusione.

A proposito di Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda

In Giappone Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda è in corso di serializzazione dal 19 Ottobre 2018 sulla rivista Champion RED di Akita Shoten.

Il volume 5 uscirà il 19 Luglio.

In Italia è in corso di pubblicazione per Planet Manga:

Una vita sacrificata ancor prima di venire al mondo in nome della brama di potere di un avido genitore. Un corpo dilaniato dai demoni, uno scarto abbandonato non appena ha visto la luce. La strada di Hyakkimaru è una lotta senza tregua per reclamare ciò che gli è stato tolto, un cammino di rinascita percorso in compagnia del ladruncolo Dororo.

Il volume 4 uscirà il 20 Maggio:

IL MANGA DI SATOSHI SHIKI CHE RIELABORA DORORO, IL CAPOLAVORO DI OSAMU TEZUKA Dororo e Hyakkimaru si imbattono in Mio, una ragazza che sta aiutando degli orfanelli a sopravvivere agli orrori della guerra. Nel villaggio vicino, intanto, i contadini continuano a scomparire… Possibile che un demone si sia annidato lì intorno?

Ricordiamo che la serie animata basata sul manga di Tezuka è disponibile su VVVVID:

Kagemitsu Daigo sognava di conquistare il Giappone e la sua brama era così grande che si rivolse ai demoni. Questi realizzarono il suo desiderio ma a un caro prezzo, pagato sulla pelle del figlio. Prima che questi venisse alla luce, i demoni rubarono a Hyakkimaru 48 parti del suo corpo. Nato in questo stato, il neonato viene gettato in un fiume. Sopravvissuto, egli ottiene delle parti del corpo false e decide di eliminare i 48 demoni generati dal suo corpo. Il suo compagno d’avventura sarà Dororo, un ladruncolo con cui diventerà sinceramente amico. L’anime è tratto dal capolavoro di Osamu Tezuka, il Dio del manga.

Acquista il primo volume del manga