Resident Evil: Infinite Darkness – data di uscita, nuovo trailer italiano e poster

Resident Evil: Infinite Darkness è la prima miniserie anime originale basata sui giochi di Capcom, ambientata due anni dopo gli eventi dell’acclamato RE4.

Netflix ha annunciato che la mini sarà disponibile in tutto il mondo dall’8 Luglio 2021:

Punto di riferimento del genere survival horror, i videogiochi della serie Resident Evil hanno venduto oltre 110 milioni di copie in tutto il mondo.

Personaggi amati come Leon S. Kennedy e Claire Redfield tornano in questa serie drammatica animata in CGI, la prima nella storia del franchise.

Preparati a nuove avventure più spettacolari che mai!

Resident Evil: Infinite Darkness è disponibile in tutto il mondo dall’8 luglio 2021, solo su Netflix.