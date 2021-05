Sword Art Online: Project Alicization sta per giungere a conclusione.

Il manga di Koutarou Yamada, già responsabile del comicalize di SAO Phantom Bullet, si concluderà con il capitolo 30 sul sito web Dengeki PlayStation Comic l’11 Giugno.

Project Alicization, basato sulla saga omonima delle light novel originali di Reki Kawahara e abec, è stato lanciato il 9 Agosto 2016 sulle pagine di Dengeki Bunko Magazine per poi spostarsi online.

Al momento si compone di 4 volumi.

A proposito di Sword Art Online Alicization

Sword Art Online Alicization è il titolo del lungo arco narrativo che si snoda dal volume 9 al volume 18 della serie di light novel originali di Reki Kawahara e abec, edita da ASCII Media Works in Giappone.

Ha goduto, come le saghe precedenti, anche di una trasposizione animata in due serie realizzate da A-1 Pictures che adattano rispettivamente i volumi 9-14 e 15-18 delle novel.

La prima, Alicization, è andata in onda tra Ottobre 2018 e Marzo 2019; la seconda, Alicization – War of Underworld, è stata trasmessa in due parti: la prima da Ottobre a Dicembre 2019, la seconda da Luglio a Settembre 2020.

Sword Art Online Alicization in Italia

In Italia il manga è inedito, mentre le light novel sono in corso di pubblicazione per J-POP Manga, che così descrive l’incipit di Alicization:

«Dove… mi trovo?» Una volta risvegliatosi, Kirito vede intorno a sé una foresta di alberi giganteschi… Che sia finito in un mondo virtuale fantasy? Girovagando alla ricerca di qualche indizio, incontra un ragazzo. «Il mio nome è Eugeo. Molto piacere, Kirito.» Il ragazzo, che è un abitante di quel mondo, ovvero un npc è in possesso di una grande varietà di emozioni, identiche a quelle umane. Man mano che la loro amicizia si fa più profonda, nella mente di Kirito riaffiorano ricordi del passato, risalenti a quando era bambino e andava in giro per la campagna insieme a Eugeo e con loro c’era un’altra persona: una ragazza dai lunghi capelli dorati. Il suo nome era Alice . Quel nome doveva essere importante e non avrebbe dovuto dimenticarsene…

Gli anime basati su Alicization sono disponibili su VVVVID in streaming gratuito, su Amazon Prime Video e in home video grazie a Dynit.

