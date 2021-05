Yasuo Ohtagaki, autore anche noto per Mobile Suit Gundam Thunderbolt, ha annunciato due nuovi progetti.

Il primo è la ripresa di Moonlight Mile, annunciata via Twitter dallo stesso autore: il manga di fantascienza riprenderà questo Inverno dopo 10 anni di interruzione.

La serie è stata lanciata nel 2000 sulle pagine di Big Comic Superior di Shogakukan e si è fermata nel 2011 a tempo indeterminato.

Il volume 23 è stato pubblicato nel 2012.

Nel 2007 ha ispirato una serie anime per la tv.

In Italia Planet Manga ha interrotto la pubblicazione della serie al quinto volume.

Yasuo Ohtagaki e Dougram

Il secondo progetto di Yasuo Ohtagaki è Get truth Taiyo no Kiba Dougram, manga completamente a colori che festeggia il 40° anniversario della serie anime real robot Taiyo no Kiba Dougram di Ryousuke Takahashi (Votoms, Layzner, Gasaraki) & Sunrise (Gundam).

Verrà pubblicato dal 28 Maggio sul sito web eBigComic4 di Shogakukan sotto la supervisione del maestro Takahashi.

Si comporrà di due volumi: il primo in arrivo a Dicembre 2021, il secondo a Primavera 2022.

Yasuo Ohtagaki e Gundam Thunderbolt

Yasuo Ohtagaki è inoltre impegnato con la pubblicazione dei capitoli del manga Mobile Suit Gundam Thunderbolt e dello spin-off Thunderbolt Gaiden.

Gundam Thunderbolt è in corso dal 23 Marzo 2012 sulle pagine della rivista Big Comic Superior e si compone al momento di 17 volumi.

Ha ispirato due serie anime per il web, ciascuna rimontata in un film.

Il Gaiden è invece pubblicato su eBigComic4 dal 18 Dicembre 2015 ed è stato finora raccolto in quattro volumi.

In Italia Edizioni Star Comics pubblica Mobile Suit Gundam Thunderbolt, mentre i film sono usciti in home video per Dynit.

Sono passati alcuni anni dalla fine della Guerra di Un Anno, ma i superstiti del Principato di Zeon non hanno rinunciato ai loro propositi di rivalsa. L’asso zeoniano Anavel Gato, conosciuto anche come l’Incubo di Solomon, decide di compiere un’azione eclatante rubando una delle nuove unità Gundam messe a punto dalla Federazione Terrestre… Trascorso più di un anno dalla furiosa battaglia avvenuta nel settore Thunderbolt, Io Flemming e Daryl Lorenz si ritrovano faccia a faccia. Il primo, come membro dell’Operazione Thunderbolt, che ha l’obiettivo di reprimere l’Alleanza dei Mari del Sud, pilota il nuovo modello di mobile suit Atlas Gundam. Il secondo, entrato a far parte dell’Alleanza tradendo il Principato di Zeon, si trova a bordo dello Psycho Zaku. Il duello tra i due rivali si riaccende, coinvolgendo il destino di tutte le persone che li circondano.

