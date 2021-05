UQ Holder!, anche noto come Mahou Sensei Negima! 2, si avvicina alla conclusione.

Il numero 6 del mensile Bessatsu Shonen Magazine edito da Kodansha ha annunciato che il manga di Ken Akamatsu si concluderà tra 9 capitoli.

Se non ci saranno ritardi, quindi, la serie si concluderà a Febbraio 2022.

A proposito di UQ Holder!

Ken Akamatsu, già autore di Love Hina, ha lanciato la serie il 28 Agosto 2013 all’interno della rivista Weekly Shonen Magazine edita da Kodansha.

Dal mese di Ottobre 2016 il manga si è trasferito sulle pagine del mensile Bessatsu Shonen Magazine e ha preso il nome di UQ Holder! Mahou Sensei Negima! 2 a sottolineare ulteriormente il legame con la precedente opera dell’autore, Negima (edito da Star Comics in Italia).

Il volume 26 verrà pubblicato il 9 Luglio nelle librerie del Giappone.

In Italia è in corso per RW Goen dalla fine del 2015:

UQ Holder! è ambientato nello stesso universo di Negima!, dato che si svolge ottanta anni dopo la sua conclusione, in un futuro in cui l’esistenza della magia è divenuta di dominio pubblico. La storia vede protagonista il giovane Tota Konoe che sogna di raggiungere una torre alta fino al cielo visibile fin dal proprio villaggio.

Il volume 15 è disponibile nelle librerie e nelle fumetterie dal 30 Aprile scorso:

SULLE TRACCE DI NEGI! Dopo essere arrivati a Kyoto, Tota e Kirye finalmente riescono a individuare la bottega di Nagi Spriengfield. Qui trovano Albert Chamomile, il vecchio compagno di Negi Springfield. È il momento per Tota di scoprire nuovi indizi sul passato di Negi, e di come sarebbe stata la sua vita se Tota non fosse mai nato.

Il manga ha ispirato una serie anime che, prodotta da Kodansha, Lawson HMV Entertainment, Egg Firm e GYAO! e realizzata da J.C.Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma), è andata in onda per 12 episodi tra Ottobre e Dicembre 2017.

Tre OVA sono stati allegati alle edizioni dei volumi 14, 16 e 17.

