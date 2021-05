Spriggan, la serie anime di Netflix basata sul manga originale omonimo di Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa, accoglie nuovi membri dello staff e si mostra in una nuova immagine promozionale.

Di seguito la nuova key visual:

A seguire uno sguardo al protagonista Yu Ominae, che sarà interpretato da Chiaki Kobayashi (Makoto in Great Pretender):

Spriggan – lo staff aggiornato

Hiroshi Kobayashi (Rage of Bahamut Genesis, Kill la Kill) dirige la serie anime di Spriggan presso David Production, lo studio che sta portando in animazione Le Bizzarre Avventure di JoJo e Cells at Work! – Lavori in Corpo.

Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti, Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight) si occupa delle sceneggiature e della struttura della serie; Shuhei Handa (Little Witch Academia) cura la caratterizzazione grafica dei personaggi e la supervisione dell’animazione.

A questi si aggiungono Shohei Miyake come aiuto regista, JNTHED al design, Norihito Ishii alla direzione della computer grafica, Osamu Mikasa ai colori, Yuji Kaneko alla direzione artistica e Yousuke Motoki alla direzione della fotografia.

L’uscita su Netflix è confermata per il 2021 in tutto il mondo.

A proposito di Spriggan

Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa hanno serializzato Spriggan tra il 1989 e il 1996 sulle pagine della rivista Shonen Sunday Super di Shogakukan.

I capitoli della serie sono stati raccolti in 11 volumi.

In Italia è arrivato per la prima volta nei primi Anni 90 grazie a Granata Press; Planet Manga lo ha pubblicato integralmente a fine Anni 90.

Protagonista della storia l’agente Yu Ominae della ARCAM, fondazione che lotta contro le forze oscure che cercano di impossessarsi dei reperti lasciati dalle civiltà dalla tecnologia avanzatissima che un tempo abitavano la Terra.

Nel 1998 il manga ha ispirato un film animato per il cinema, supervisionato dal maestro Katsuhiro Otomo — il papà di Akira.

In Italia è stato pubblicato prima in VHS da Dynamic Italia, poi in DVD da Dynit e infine in Blu-ray Disc da Yamato Video.

