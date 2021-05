Compiler, uno dei primi manga a essere pubblicati nel nostro Paese all’inizio degli Anni 90, sta per tornare.

Il profilo Twitter ufficiale della rivista Young King OURs edita dalla casa editrice Shonengahosha ha annunciato che Kia Asamiya, autore anche noto per Dark Angel e Silent Mobius, sta scrivendo una nuova storia.

Le nuove avventure della vulcanico programma di distruzione alieno debutteranno questo Autunno sulla rivista, anche se al momento non è stato specificato se per un one-shot o per una serializzazione regolare.

La rivista anticipa il progetto come “il ritorno della dea della distruzione” e ha pubblicata questa immagine promozionale:

A proposito di Compiler

Kia Asamiya ha serializzato l’originale Compiler sulle pagine della rivista seinen Afternoon di Kodansha dal 1990 al 1992; i capitoli sono stati raccolti in tre volumi.

Il manga ha ispirato due OVA e un video musicale ed è stato seguito dallo spin-off Assembler OX in quattro volumi.

In Italia serie originale e spin-off sono stati pubblicati da Edizioni Star Comics sulle pagine di Kappa Magazine.

Il manga racconta le vicende di due bellissime ragazze aliene che sconvolgono la vita di due fratelli umani e del quartiere in cui vivono.

Compiler e Kia Asamiya

Oltre a Compiler e Assembler OX, il maestro Asamiya ha dato vita a tanti altri manga di successo: ricordiamo Silent Möbius (edito da d/visual) — probabilmente il più famoso a livello internazionale, Dark Angel, Steam Detectives, Martian Successor Nadesico e Junk: Record of the Last Hero (Planet Manga).

Si è occupato della riduzione manga di Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma (Magic Press) ha scritto e disegnato il fumetto Batman: The Child of Dreams (Goen).

Con il nome di battesimo Michitaka Kikuchi è noto nel campo dell’animazione: accanto alle trasposizioni dei suoi lavori, ha curato il design di titoli come Sonic Soldier Borgman (Yamato Video), Detonator Orgun, La Leggenda di Hilary e Project Hades Zeorymer.

