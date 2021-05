Tower of God è da tempo fermo per i problemi al braccio destro del suo autore, Siu.

La piattaforma Webtoon, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha annunciato che la serie riprenderà questa Estate ringraziando i lettori per la pazienza avuta:

Thank you for your patience, and now your reward 😌 #TowerOfGod to return Summer 2021 only on #WEBTOON. pic.twitter.com/LQjdAZjPqT — WEBTOON (@webtoonofficial) May 1, 2021

A proposito di Tower of God

Tower of God è in corso di pubblicazione dal 2010 e nel 2020 è stato trasposto in una serie animata realizzata da Telecom Animation Film (Lupin III) e distribuita su Crunchyroll.

In Italia verrà pubblicato da Edizioni Star Comics a partire da Giugno; l’editore della stella presenta così la serie:

Si dice che chi riesca ad arrivare in cima alla torre possa vedere esaudito qualunque desiderio. Rachel è una ragazza con un grande sogno, e pur di realizzarlo è disposta a ogni cosa, anche abbandonare tutto e tutti – compreso Bam, un ragazzo che era sempre vissuto in totale solitudine immerso nell’oscurità prima di conoscerla, e che vede in Rachel non solo un’amica e confidente, ma una vera e propria luce. Quando la fanciulla decide di puntare alla vetta e scompare, Bam la segue senza esitazione nella speranza di poterla incontrare nuovamente. Ma l’ascesa alla torre è disseminata di difficoltà e prove mortali da sostenere e superare: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire! Tra antichi segreti e mostri spaventosi, comincia il viaggio di Bam da irregolare – ovvero un candidato non “scelto” dalla torre ma entrato con le sue sole forze – alla ricerca della sua cara amica. Che sia denaro, potere, gloria, vendetta o il ricongiungimento con una persona cara…solo chi arriverà in cima potrà realizzare i propri desideri! Un’avventura con la “A” maiuscola, tutta a colori, da vivere con la lettura di questo nuovo, stupefacente manhwa, a partire dal prossimo giugno!

Ricordiamo che Giacomo Bevilacqua, fumettista noto per A Panda Piace e Attica, ha realizzato la cover variant del primo numero di Tower of God in esclusiva per le fumetterie aderenti agli Star Days 2021.

