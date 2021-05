Anche a Maggio Netflix arricchisce la propria offerta di anime grazie all’arrivo di nuovi titoli del catalogo Dynit.

Di seguito le novità anime Dynit disponibili a Maggio su Netflix; qui le novità originali Netflix del mese, tra cui Castlevania Stagione 4 ed Eden.

I Figli del Mare

di Ayumu Watanabe

dal 1 Maggio

Affascinata dal suo modo di nuotare che lo fa sembrare un uccello in volo, Ruka si trova, suo malgrado, a far parte di un complesso ingranaggio più grande di lei.

Ruka, liceale ribelle, viene esclusa dall’attività del club per l’intera durata delle vacanze scolastiche.

I Bambini che Inseguono le Stelle

di Makoto Shinkai

dal 1 Maggio

In un piccolo villaggio del Giappone immerso nel verde, la giovane Asuna sente una misteriosa melodia che le si fissa nella mente per non abbandonarla più.

Un giorno, Lungo la strada che porta al suo nascondiglio tra le colline, viene attaccata da una strana bestia, sarà questo l’inizio di una serie di misteriosi incontri e di un incredibile viaggio verso un mondo fantastico chiamato Agartha.