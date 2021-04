Innumerevoli fan di tutto il mondo sono al settimo cielo per il film di Demon Slayer, Mugen Train, che ha già registrato incassi da record in tutto il Giappone e non solo.

Il film ha infatti infranto qualunque record di incasso precedente in Giappone, ma finalmente è arrivato anche al di fuori dei confini nazionali, per la gioia dei tantissimi appassionati dell’opera originale scritta e illustrata da Koyoharu Gotouge e della sua versione animata.

Tuttavia, se non aveste ancora potuto leggere il manga, ora potrete avere un’ottima opportunità di farlo: per un periodo di tempo limitato, potrete infatti acquistare una copia digitale del primo volume del maga di Demon Slayer a costo zero!

Viz media regala il primo volume di Demon Slayer in digitale

Per aiutarvi a salire sul treno di Demon Slayer, potrete scaricare il Volume 1 del manga GRATUITAMENTE da uno dei seguenti rivenditori di manga digitali:

NOTA BENE: queste copie digitali GRATUITE sono disponibili unicamente in lingua inglese. L’offerta scade il 23/05/21.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – manga, anime e videogiochi

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 9 volumetti disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

CyberConnect2 sta realizzando la produzione del primo videogioco PlayStation 4 di Demon Slayer i cui dettagli al momento sono davvero pochi. Il titolo si intitola provvisoriamente Kimetsu no Yaiba: Hinomaki Kepputan e si baserà su azioni di combattimento di cooperazione finalizzate alla distruzione di demoni.

