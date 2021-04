Sono stati annunciati i vincitori del 25° Premio Culturale Osamu Tezuka, riconoscimento che premia quei manga che meglio raccolgono l’eredità culturale lasciata dal dio dei manga.

Prima di lasciare spazio ai vincitori, ricordiamo che lo scorso anno il Gran Premio è andato a La Lanterna di Nyx di Kan Takahama, in corso di pubblicazione per Dynit Manga in Italia.

Tra i vincitori delle edizioni precedenti del Premio Culturale Osamu Tezuka segnaliamo Monster di Naoki Urasawa (Planet Manga), Vagabond di Takehiko Inoue (Planet Manga), Helter Skelter di Kyoko Okazaki (Dynit Showcase), Il Diario della Mia Scomparsa di Hideo Azuma (J-POP Manga) e Yotsuba&! di Kiyohiko Azuma (Edizioni Star Comics).

Di seguito i vincitori del 25° Premio Culturale Osamu Tezuka, qui le candidature.

25° Premio Culturale Osamu Tezuka — i manga vincitori

Gran Premio

Land

di Kazumi Yamashita

Kodansha, inedito in Italia.

Premio Nuovi Autori

Frieren – Dopo la fine del viaggio

di Kanehito Yamada, Tsukasa Abe

Shogakukan

In arrivo per J-POP:

L’avventura è finita ma il viaggio alla scoperta del significato della vita della maga elfica Frieren è appena iniziato. Frieren e i suoi coraggiosi compagni di avventura hanno sconfitto il Re Demone e portato la pace nel regno. Una volta salvato il mondo, i 4 avventurieri si dividono e vanno tutti per la loro strada, alla ricerca di una vita di pace e tranquillità. Ma cos’è la pace per chi ha davanti a sé una vita quasi eterna? Come farà Frieren a fare i conti con l’inevitabile scomparsa dei suoi compagni di viaggio? Dove può comprendere il significato di una vita così effimera come quella degli esseri umani che la circondano? Frieren inizierà un nuovo viaggio alla ricerca di tutte queste risposte. Il manga vincitore del rinomato Taisho Awards 2021!

Premio per le opere brevi

Kieta Mama Tomo e Tsuma wa Kuchi o Kiite Kuremasen

di Hiroko Nobara

Kadokawa, inedito.

Premio Speciale

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba

di Koyoharu Gotouge

Shueisha

Edito da Edizioni Star Comics.

Acquista subito Frieren Dopo la fine del viaggio Vol. 1