La rivista Shōnen Sunday S di Shogakukan ha rivelato che il manga Detective Conan: Fist of Blue Sapphire (Meitantei Conan: Konjō no Fist), adattamento dell’omonimo ventitreesimo film, scritto da Yutaka Abe e Jirō Maruden, terminerà nel prossimo numero della rivista il 25 maggio.

Ricordo che Abe e Maruden hanno lanciato il manga su Shōnen Sunday S lo scorso settembre.

Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire

Il film Detective Conan: Fist of Blue Sapphire è ambientato a Singapore, ed è quindi il primo film di Detective Conan ambientato fuori dal Giappone.

Nel film il famoso Marina Bay Sands di Singapore diventa lo scenario di un caso di omicidio. La trama ruota attorno a una grande gemma conosciuta come lo “Zaffiro Blu”, che è affondata sul fondo dell’oceano alla fine del XIX secolo. Protagonisti del film sono Kaitō Kid, Makoto Kyōgoku e Conan Edogawa.

Makoto, un maestro di karate imbattuto con 400 vittorie, affronta Kid mentre cerca di rubare lo Zaffiro Blu. Nel frattempo, Kaitō Kid porta Conan a Singapore contro la sua volontà.

Tomoka Nagaoka (aiuto regista in Detective Conan: The Crimson Love Letter) ha diretto il film su sceneggiatura di Takahiro Okura (Detective Conan: The Crimson Love Letter) presso TMS Entertainment.

Il film ha debuttato in Giappone nell’aprile 2019 e ha venduto 1.458.263 biglietti per un guadagno di 1.886.292.700 yen (circa 16,85 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni nelle sale cinematografiche. Il film ha quindi guadagnato un totale di 9,37 miliardi di yen (circa 86,2 milioni di dollari) entro la fine dell’anno. Detective Conan: Fist of Blue Sapphire è stato il settimo film consecutivo a guadagnare il maggior incasso del franchise.

A proposito di Detective Conan The Scarlet Bullet

Detective Conan The Scarlet Bullet è il 24° film d’animazione basato sul manga originale di Gosho Aoyama che avrebbe dovuto debuttare lo scorso 17 Aprile nei cinema del Giappone.

Il film è incentrato sulla famiglia Akai ed è ambientato alla vigilia dei World Sports Games che si svolgeranno a Tokyo.

Tomoka Nagaoka (Detective Conan: Fist of Blue Sapphire) dirige Detective Conan The Scarlet Bullet su sceneggiatura di Takeharu Sakurai (Detective Conan: Zero the Enforcer); Katsuo Ono, storico compositore degli anime e dei film di Detective Conan, compone la colonna sonora.

Eien no Fuzaishomei è la canzone del film, interpretata dalla rock band Tokyo Jihen.

