La serie manga Smokin’ Parade di Jinsei Kataoka e Kazuma Kondou si concluderà Lunedì 26 Aprile 2021 sulle pagine del numero 6 del mensile Shonen Ace edito da Kadokawa Shoten.

Il volume 10 sarà l’ultimo e uscirà il 26 Maggio nelle librerie del Giappone.

In Giappone Smokin’ Parade è in corso di serializzazione dal 26 Agosto 2015 sulle pagine della rivista Monthly Shonen Ace edita da Kadokawa Shoten.

Il manga è entrato nell’arco narrativo finale con il volume 8 del Febbraio 2020; il volume 9 è stato pubblicato il 26 Settembre 2020.

In Italia la serie è pubblicata da Planet Manga:

Qualche istante prima che sia ammazzato dalla sorella Mirai, trasformatasi in un mostro assassino, appare un gruppo di demoni neri che la fa a pezzi e chiede al ragazzo di unirsi a loro…

Nel giorno del quindicesimo compleanno Yoko Kakujo vede la propria vita andare in frantumi.

Il volume 8 è uscito lo scorso Gennaio:

I Jackalope stanno per svelare un incubo terribile…

Un morbo sconosciuto ha provocato una pandemia mondiale e scatenato il panico, ma ecco la luce in fondo al tunnel: un farmaco miracoloso sviluppato dalla pericolosa Amenotori.

Prima di Smokin’ Parade Jinsei Kataoka e Kazuma Kondou hanno raggiunto la popolarità internazionale con la serie in 13 volumi Deadman Wonderland, pubblicata su Monthly Shonen Ace tra il 2006 e il 2013 e trasposto in una seguita serie anime.

Gli stessi autori hanno lavorato insieme anche sul manga ispirato alla serie animata di fantascienza Eureka Seven.

Planet Manga ha pubblicato anche questi altri due manga degli autori di Smokin’ Parade, mentre i rispettivi anime sono disponibili su VVVVID in streaming gratuito.

Per Ganta Igarashi, in fin dei conti, poteva trattarsi di un gita scolastica qualunque.

Il parco di divertimento “Deadman Wonderland” è però un luogo insolito, nel quale i carcerati si esibiscono in ogni genere di pratica rischiosa, pur di accontentare i gusti ludici del pubblico.

Prima di partire per la gita, i compagni di Ganta vengono brutalmente assassinati da un misterioso uomo in rosso. Il destino è doppiamente crudele per il ragazzo, accusato dalle autorità del massacro.

Uscirne non è un gioco, e Ganta dovrà sopravvivere, vincendo dei giochi a dir poco sadici, resi pericolosi da un letale collare…