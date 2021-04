La Marvel, in collaborazione con Viz Publishing, una casa editrice statunitense specializzata in manga, ha annunciato la pubblicazione di tre manga. Uno di questi si intitola Marvel Meow e ha per protagonista Chewie, il gatto di Capitan Marvel.

Marvel Meow, è scritto e disegnato da Nao Fuji (Black Cat) e vedrà il gatto Chewie irrompere nelle vite di alcuni dei più importanti personaggi della Marvel, da Spider-Man a Iron Man fino a Thanos e anche Galactus. La serie è ispirata da una serie di copertine variant pubblicate da Marvel negli scorsi anni, in cui il gatto veniva raffigurato alle prese con vari supereroi.

Di seguito ne potete vedere alcune:

Di seguito anche la cover del manga:

L’editore aveva anche annunciato altri due titoli che fanno parte di questo progetto, che sono: Deadpool: Samurai!, scritto da Sanshirou Kasama e disegnato Hikaru Uesugi, e Secret Reverse, scritto e disegnato da Kazuki Takahashi, l’autore di Yu-Gi-Oh!, di cui però non sono ancora stati forniti ulteriori dettagli. Entrambi saranno distribuiti nel corso del 2022.

I Film dei Marvel Studios – le ultime news

Black Widow arriverà finalmente sia al Cinema che su Disney+ il 9 Luglio 2021.

Captain Marvel 2 debutterà nei cinema statunitensi l’11 Novembre 2022.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home. Uscirà nei cinema il 25 Marzo 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi arriverà il 6 maggio 2022. Il villain sarà Gorr il macellatore di dei, e sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà anche Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film del Dio del Tuono. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Spider-Man: No Way Home invece arriverà nei cinema questo Natale. Nel Film diretto ancora da Jon Watts, ritorneranno i personaggi dei primi 2 Film. Invece ci saranno delle aggiunte come Doctor Strange, Electro e e Doc. Octopus interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina. Oltre alle sempre più insistenti voci che nel Film compariranno anche le vecchie iterazioni di Spider-Man cinematografici interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre allo Daredevil di Charlie Cox.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto nuovamente da James Gunn debuterrà probabilmente nel 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno in cabina di regia Peyton Reed già regista dei primi 2 capitoli. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer ritorneranno nei loro ruoli. Tra le new entry del film Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, uno dei più grandi villain della Marvel. E ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang, che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Non c’è ancora una data di uscita annunciata ma anche questo probabilmente arriverà nel 2023.

Black Panther 2 non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman come confermato da Kevin Feige. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’8 Luglio 2022.

Blade con protagonista Mahershala Ali, il Film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts, Deadpool 3 con il ritorno dei Ryan Reynolds e Captain America 4, si sà ancora poco dato che sono alle prime fasi di sviluppo attivo. Ma molto probabilmente nelle prossime settimane arriveranno nuove News.

