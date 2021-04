Ragna Crimson, il manga dark fantasy di Daiki Kobayashi, si avvia verso la conclusione naturale.

Il profilo twitter ufficiale della rivista Gangan Joker edita dalla casa editrice Square Enix ha infatti comunicato che con il capitolo 45, pubblicato il 22 Aprile sul numero 5 del mensile, la serie si prepara alla battaglia finale.

Non ci resta che attendere l’epilogo delle avventure di Ragna.

A proposito di Ragna Crimson

Daiki Kobayashi ha iniziato la serializzazione dei capitoli del suo Ragna Crimson il 22 Marzo 2017 sulle pagine di Gangan Joker.

Square Enix ha pubblicato finora 8 volumi sotto l’imprint Gangan Comics Joker; il volume 8 è uscito il 22 Gennaio 2021 nelle librerie del Giappone.

In Italia è in corso per Planet Manga dal 7 Maggio 2020, in edizione da fumetteria con sovraccoperta:

FINALMENTE IN ITALIA IL MANGA DI DAIKI KOBAYASHI CHE HA SAPUTO RIACCENDERE LA PIÙ OSCURA FIAMMA DEL FANTASY… Da sempre gli uomini per sopravvivere devono combattere contro i terrificanti Draghi e il loro potere demoniaco. Ragna è un giovane cacciatore pronto a tutto per difendere la compagna Leonica…anche se questo vuol dire rinunciare alla sua vita e alla sua umanità.

Il volume 7 è previsto per Maggio 2021:

COLPI DI SCENA E RIVELAZIONI: IL MANGA DI DAIKI KOBAYASHI ENTRA NEL VIVO! La battaglia contro l’orda dei dragoni continua. Mentre Ragna cerca dentro di sé la forza per tornare a combattere, Crimson difende il circolo del teletrasporto. Basterà questo a salvare i guerrieri dell’armata d’argento?

Prima di iniziare la serializzazione di Ragna Crimson Daiki Kobayashi ha pubblicato, sempre come autore completo:

Sky Blue , serializzato dal 12 Giugno 2010 al 10 Febbraio 2012 sulle pagine della rivista Shonen Gangan di Square Enix e raccolto in 5 volumi;

, serializzato dal 12 Giugno 2010 al 10 Febbraio 2012 sulle pagine della rivista di e raccolto in 5 volumi; Satsui no Senki, serializzato dal 22 Marzo 2014 al 21 Febbraio 2015 sulle pagine di Gangan Joker e raccolto in 2 volumi.

Entrambe le opere sono ancora inedite nel nostro Paese.

