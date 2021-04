Barbara, scritto dal “Dio dei manga”, Osamu Tezuka, ottiene un nuovo capitolo. A disegnarlo niente meno che Go Nagai e la sua compagnia Dynamic Production. A dare la notizia il nono numero di quest’anno della rivista Big Comic di Shogakukan.

La rivista ha anche rivelato che il 10° numero di Barbara, che uscirà il 10 maggio, conterrà un dialogo tra Nagai e il regista Shion Sono. Inoltre, Nagai inizierà un nuovo manga intitolato Yagyūra Shinken nel numero del 10 maggio della rivista economica Weekly Post di Shogakukan.

In Italia il manga originale, uscito per la prima volta sulla rivista Big Comic di Shogakukan tra il 1973 e il 1974, è stato pubblicato da J-POP all’interno della collana Osamushi Collection dedicata a Osamu Tezuka:

Barbara è uno dei lavori più adulti e sensuali di Osamu Tezuka, e arriva per la prima volta in Italia. Al centro di questo turbine di lussuria e intrighi c’è Yosuke Mikura, celebre scrittore idolatrato dalle masse ma con un vergognoso segreto: numerose perversioni sessuali che gli rendono impossibile aprirsi con le altre persone. Almeno finché non incontra Barbara, una bella senzatetto che, completamente ubriaca, lo sorprende citando a memoria poeti francesi. Affascinato da questa figura enigmatica, Yosuke la accoglierà in casa sua e in cambio la donna diventa la sua guida in un mondo nascosto di degenerazioni, stregoneria e ispirzione artistica senza pari, da cui uscire conservando la sanità mentale sembra impossibile!