L’Attacco dei Giganti si è concluso lo scorso 9 Aprile dopo quasi dodici anni di pubblicazione.

Il finale dell’opera sembra non aver soddisfatto molti lettori, tanto che è stata lanciata una petizione su Change.org affinché Hajime Isayama cambi l’epilogo delle vicende — o meglio, come si legge nel titolo della petizione, affinché “scriva un finale alternativo soddisfacente“.

La motivazione dietro la richiesta è spiegata nella parte iniziale del testo della petizione:

Shingeki no Kyojin (o Attack on Titan) è stata una delle più grandi serie manga che abbia mai letto. Credo che molti fan siano molto delusi con il finale corrente, la conclusione sembra molto affrettata sia a me sia a molti degli appassionati.

Il testo prosegue poi con una serie di critiche dettagliate e piene di spoiler per chi non ha ancora letto l’ultimo capitolo.

La petizione ha superato le 5 mila 500 sottoscrizioni.

A proposito de L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 9 Settembre 2009 su Bessatsu Shonen Magazine ed è giunto a conclusione il 9 Aprile 2021 con il capitolo 139.

Il volume 34 sarà l’ultimo della serie e verrà pubblicato in Giappone il 9 Giugno 2021 in una doppia edizione speciale; nell’edizione in volume il capitolo 139 conterrà delle pagine aggiuntive.

Lo stesso giorno sarà disponibile anche il nuovo character book e il primo volume dell’edizione a colori.

In Italia esce per Planet Manga ed è disponibile in edizione standard in volumetti singoli, nella colossal edition e nella più recente raccolta in cofanetti.

La stagione finale della fortunata trasposizione anime de L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 7 Dicembre 2020 ed è stata trasmessa per 16 episodi.

Al termine della trasmissione dell’episodio 16 (il 75 complessivo della serie) è stato annunciato che l’episodio 76, intitolato Condanna, verrà trasmesso da NHK questo Inverno inaugurando così la seconda parte della stagione finale.

In Italia è stata distribuita sia sottotitolata sia doppiata su VVVVID e Amazon Prime Video in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

Un film live action è in fase di sviluppo a Hollywood.

