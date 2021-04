Hiro Mashima continua ad infiammare la curiosità dei suoi appassionati a poche ore dall’annuncio della collaborazione con Square Enix per l’RPG mobile Gate of Nightmares.

Attraverso Twitter, infatti, l’inarrestabile autore di Fairy Tail e di Edens Zero ha dichiarato che ci sono alcuni nuovi progetti ancora da annunciare.

Il mangaka dalle energie inesauribili è al momento impegnato con la serializzazione settimanale di Edens Zero, con gli storyboard di Fairy Tail: 100 Years Quest, con i giochi basati su Edens Zero e Fairy Tail, con Gate of Nightmares e con l’approvazione del merchandise.

Il tutto senza dimenticare le illustrazioni che pubblica regolarmente su Twitter.

L’arte di Hiro Mashima

Gli appassionati dello stile di Hiro Mashima hanno a disposizione due raccolte delle sue illustrazioni, pubblicati da Edizioni Star Comics nel nostro Paese.

La prima è Fantasia, al momento non disponibile; la seconda è la più recente Harvest:

Per tutti gli appassionati di Fairy Tail, Star Comics ha il piacere di presentare Harvest – Fairy Tail Illustrations II, la seconda raccolta delle più belle illustrazioni a colori del maestro Mashima! L’artbook, che segue e “integra” il precedente Fantasia, contiene le immagini realizzate nei vari anni di pubblicazione della serie per copertine, pin-up e oggetti di merchandising, ognuna corredata da un commento dell’autore! Chiude il libro un’intervista inedita al creatore di Fairy Tail sull’arte del disegno e della colorazione, un’occasione imperdibile per entrare nella bottega creativa di una delle serie manga più famose degli ultimi tempi. Insomma, il raccolto è stato buono, non vi resta che correre in fumetteria!

Le note sull’autore, dal sito web ufficiale di Edizioni Star Comics:

Hiro Mashima è un mangaka giapponese nato nel 1977 a Nagano. È balzato agli onori del pubblico degli appassionati con il titolo RAVE MASTER, pubblicato da Kodansha sulla rivista «Weekly Shonen Magazine» dal 1999 al 2005. La sua opera di maggior successo, ovvero il manga FAIRY TAIL, è stata pubblicata sulla stessa rivista dal 2006 al 2017, mentre dal 2018 è iniziata la serializzazione della nuova opera, EDENS ZERO.

