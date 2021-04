Il sito ufficiale di Ryōma! Shinsei Gekijōban Tennis no Ōji-sama (Ryōma! Rebirth: The Prince of Tennis Movie) il nuovo film del franchise di Prince of Tennis in 3DCG (Computer Grafica in 3D) ha pubblicato un nuovo teaser, il quale termina con un’immagine che mostra 21 personaggi presenti nel manga originale, ma non rivela se tutti i personaggi faranno la loro comparsa nel film.

Questi i personaggi:

In precedenza erano stati rivelati i nomi dei membri principali del cast: Junko Minagawa è Ryoma Echizen, Takashi Matsuyama è Nanjirō Echizen, Ryotaro Okiayu è Kunimitsu Tezuka, Junichi Suwabe è Keigo Atobe e Mikako Takahashi è Sakuno Ryūzaki.

Prince of Tennis – tutto ciò che sappiamo sul film in 3DCG

Il film uscirà in Giappone il 3 settembre. Il film avrà due versioni, in cui alcune scene sono diverse per spostare la storia su due binari paralleli. La versione “Decide” si concentra sul capitano della squadra Seigaku Kunimitsu Tezuka e sul capitano della squadra Rikkai Seiichi Yukimura, mentre la versione “Glory” si concentra sul capitano della squadra Hyōtei Keigo Atobe e sul capitano della squadra Shitenhōji Kuranosuke Shiraishi.

La storia del film inizia con il protagonista Ryōma che arriva negli Stati Uniti e trova Sakuno Ryūzaki avvicinato da una “banda del tennis”. Ryōma lancia una palla contro di loro per aiutare Sakuno, ma finisce per colpire una palla lanciata da un misterioso uomo in sedia a rotelle. In quel momento, Ryōma e Sakuno in qualche modo viaggiano indietro nel tempo al tempo in cui Nanjiro, il padre di Ryōma, giocava ancora in America come “Samurai Nanjiro”.

Prince of Tennis – il franchise

Il manga di Prince of Tennis di Takeshi Konomi è stato serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1999 al 2008.

Protagonista della storia un giovane tennista della scuola media, Ryōma Echizen, che scende in campo per vincere il torneo nazionale. Il manga ha ispirato un anime televisivo del 2001-2005, due lungometraggi anime e un cortometraggio teatrale, vari progetti di video anime, un film live-action, una serie televisiva live-action in Cina e una popolare serie musicale teatrale.

Konomi ha poi lanciato la serie manga The New Prince of Tennis sulla rivista Jump Square di Shueisha nel 2009. La storia riprende dopo il torneo nazionale, quando Ryōma si unisce a un gruppo selezionato di giocatori delle scuole medie nel campo di allenamento più importante del Giappone per i giocatori sotto i 17 anni. Questo manga sequel, tutt’ora in corso, è stato adattato in un anime nel 2012 intitolato: The Prince of Tennis II.

L’anime The New Prince of Tennis: Hyotei vs Rikkai Game of Future è stato diviso in due parti, con la prima parte che ha debutatto il 13 febbraio e la seconda parte che ha debuttato il 17 aprile.

