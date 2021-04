Saint Seiya Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena, il manga spin-off al femminile dei Cavalieri dello Zodiaco di Masami Kurumada, procede verso la conclusione come vi abbiamo riportato già nel 2018.

Chimaki Kuori, autrice del manga, è tornata a parlare della conclusione della serie nella postfazione del volume 15 pubblicato il 20 Aprile nelle librerie del Giappone.

La mangaka ha ribadito che la fine del manga è vicina e ha rassicurato i lettori che questa volta la storia è davvero vicina all’epilogo.

A proposito di Saint Seiya – Saintia Sho

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena è in corso di serializzazione sulle pagine di Champion RED dal 19 Agosto 2013.

In Italia esce per Planet Manga:

Alla vigilia delle Galaxian Wars le tenebre si allungano sul Santuario di Atena, annunciando la reincarnazione della malvagia dea Eris. Mentre per Saori Kido e le sue Saintia è giunto il momento di percorrere di nuovo la via della guerra, si compie il tragico destino delle sorelle Shoko e Kyoko…

Ha ispirato una serie animata in 10 episodi, diffusi sul web tra Dicembre 2018 e Febbraio 2019; in Italia è disponibile su Crunchyroll nella edizione in lingua originale sottotitolata in Italiano.

Non solo Saintia Sho

Insieme al volume 15 di Saintia Sho è stato pubblicato il volume 1 di Saint Seiya Episode.G Requiem di Megumu Okada.

L’8 Giugno usciranno i volumi 1 e 2 di Saint Seiya Final Edition e il volume 13 di Saint Seiya Next Dimension del maestro Masami Kurumada.

Il 18 Giugno, infine, verranno pubblicati il volume 1 di Saint Seiya The Lost Canvas Bangai-hen (o Extra Edition), contenente i capitoli fuori serie realizzati da Shiori Teshirogi, e il volume 1 di Dark Wing, l’isekai sceneggiato da Kenji Saito, autore di Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe e di Magical Girl Howling Moon e disegnato da Shinshu Ueda (Saiyuki Reload Blast Anthology, Manga Men).

