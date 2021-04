Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, la nuova hit di Weekly Shonen Jump (Shueisha) realizzata dalla mano di Gege Akutami, si appresta a ben due settimane di pausa prima di tornare a saziare gli appassionati lettori con le avventure di Yuji Itadori.

Nello specifico, secondo le anticipazioni emerse online del numero doppio 21 e 22 di Weekly Shonen Jump, previso pe lunedì 26 aprile, la serie manga sarà in pausa sia lunedì 3 maggio 2021, poichè la rivista non sarà pubblicata per la Golden Week, che lunedì 10 maggio 2021 in occasione del numero 23 di Weekly Shonen Jump.

Se tutto dovesse procedere come da prassi il manga dovrebbe tornare, pertanto, all’interno del numero 24 del magazine settimanale previsto il 17 maggio.

Ricordiamo, tuttavia, che la serie uscirà regolarmente questo lunedì 26 aprile per il numero doppio 21 e 22 di Shonen Jump.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 146 capitoli e 15 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 7 volumi disponibili per l’acquisto.

Il manga si compone anche di un volume prequel, il Volume 0, disponibile come sempre nel nostro Paese.

La prima stagione animata, prodotta da studio MAPPA, conta 24 episodi trasmessi tra il ottobre 2020 e marzo 2021. In Italia l’anime è disponibile per la visione licenziata da Crunchyroll con sottotitoli.

Il sequel diretto dell’anime arriverà in forma di lungometraggio animato e adatterà gli eventi del Volume 0 dell’opera. Prodotto come sempre da Studio MAPPA, il film prende il nome di Jujutsu Kaisen 0 – Il Film.

Direttamente dalle pagine di Weekly Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Leggiamo Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight 7 – Planet Manga