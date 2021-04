Dopo una lunga attesa, è sttao pubblicato il primo trailer per la seconda stagione di Love, Death & Robots. La pluripremiata antologia ha debuttato un paio di anni fa con grande successo grazie alla sua storia innovativa e agli stili di animazione così diversificati.

Love, Death & Robots – il trailer ITALIANO per la Stagione 2

Potete trovare il nuovo trailer in alto che inizia con uno sguardo a uno dei cortometraggi della seconda stagione. L’animazione 3DCG mostra un uomo e una donna che parlano prima che la loro conversazione si trasformi in qualcosa di completamente fuori dal mondo. Mentre questo trailer prosegue, ai fan viene mostrata una serie di altre scene della prossima stagione.

Love, Death & Robots è un’antologia interamente dedicata all’animazione e ai molti modi in cui può esplorare le storie per adulti. La serie fa ricorso a ogni stile di animazione, dall’anime alla CG e oltre. Tim Miller ha contribuito a crearla insieme a David Fincher, Jennifer Miller e Joshua Donen. Questa stessa squadra di creativi fa il suo ritorno per dare vita anche alla seconda stagione.

La prima stagione di Love, Death & Robots è composta da un totale di 18 episodi, ognuno dei quali racconta una storia diversa. Se siete curiosi di scoprire qualche dettaglio in più, potete leggere la nostra recensione, che trovate qui.

Tuttavia, guardando il trailer fino alla fine scoprirete che c’è un altra piccola chicca nascosta alla fine: è stata confermata anche la Stagione 3 di Love Death & Robots.

La terza stagione di Love Death & Robots arriverà su Netflix nel 2022. La seconda stagione avrà un totale di 8 episodi, come anche la terza, e sarà disponibile su Netflix dal 14 maggio. Avete tutto il tempo di recuperare i 18 episodi della prima stagione entro questa data, in attesa di potervi godere anche le 8 nuove storie che verranno raccontate nella Stagione 2.

