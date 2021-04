Haruhisa Nakata ha annunciato nel numero di maggio di quest’anno della rivista Ultra Jump di Shueisha che il suo manga Levius/est finirà in due capitoli. Quindi, se non ci saranno pause impreviste, il manga dovrebbe terminare nel numero di luglio a giugno.

La serie si concluderà con il suo decimo volume com’era già stato annunciato nel numero nove pubblicato il 18 dicembre. Il decimo volume del manga uscirà questa primavera.

Ricordo che il capitolo 54 di Levius/est, uscito il 17 ottobre sul numero 11 del mensile seinen Ultra Jump, ha segnato l’inizio dell’ultimo atto dell’opera.

Levius/est è il sequel del manga Levius, pubblicato da Haruhisa Nakata sulle pagine della defunta rivista Ikki di Shogakukan dal 2012 al 2014 (tre volumi).

Ha debuttato il 18 Aprile 2015 su Ultra Jump e al momento conta 9 volumi.

In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics che descrive così la trama:

Sequel di “Levius”, firmato dallo stesso autore Haruhisa Nakata, anche questa serie segue le vicende del giovane dotato di un braccio robotico che si destreggia nella cruenta scena del “pugilato meccanico”. In questo primo volume che comprende i capitoli da 1 a 5, Levius dopo aver sconfitto la misteriosa e affascinante donna-arma A.J. nello scontro per la promozione, approda finalmente al Grade I, al vertice delle categorie. I danni subiti, tuttavia, sono gravi, e per un anno il giovane lottatore vaga al confine tra la vita e la morte. Chi o cosa sarà in grado di salvarlo? Nel frattempo entra in scena Natalia, una pugile che afferma di essere la moglie di Levius, e la rivalità giunge al culmine..