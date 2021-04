Il seinen manga No Guns Life di Tasuku Karasuma è prossimo alla conclusione.

Come annunciato dallo stesso autore attraverso Twitter, infatti, le vicende di Juzo Inui si concluderanno con il volume 13.

No Guns Life – il manga

Tasuku Karasuma ha iniziato la serializzazione di No Guns Life il 19 Settembre 2014 sulle pagine della rivista Ultra Jump edita da Shueisha.

Il volume 12 è stato pubblicato nelle librerie del Giappone il 19 Aprile 2021.

In Italia Edizioni Star Comics pubblica la serie dal 9 Novembre 2016; al momento sono stati dati alle stampe 8 volumi.

Il mondo è devastato dalle guerre combattute dagli extend, soldati il cui corpo è stato ibridato con armi biomeccaniche. Juzo Inui è un reduce tornato alla vita civile. Incapace di ricordare il proprio passato prima dell’operazione che lo ha reso un extend, vive ai margini della società occupandosi di crimini in cui sono coinvolti i suoi simili. Un uomo irrompe nell’ufficio di Juzo “il risolutore”. Ricercato come criminale dall’Ufficio di Sicurezza, lo incarica di proteggere Tetsuro, un bambino da lui stesso rapito in grado di interagire in modo molto particolare con le “estensioni”…

No Guns Life – l’anime

No Guns Life ha ispirato una serie animata in due stagioni: la prima, di 12 episodi, è stata trasmessa da Ottobre a Dicembre 2019; la seconda, di altrettanti episodi, è andata in onda da Luglio a Settembre 2020.

Prodotta da Sony Pictures Entertainment, TBS, AT-X, Hakuhodo DY Music & Pictures, BS11, Egg Firm e Good Smile Film, è stata diretta da Naoyuki Itou (Overlord) presso lo studio Madhouse (Boogiepop and Others, Death Note, Overlord).

Yukie Sugawara (Overlord, Kino’s Journey – The Beautiful World, Hina Logic – from Luck & Logic) ha supervisionato le sceneggiature, Masanori Shino (Black Lagoon, Digimon Adventure tri.) ha curato il character design.

Kenji Kawai (Maison Ikkoku, Ghost in the Shell) ha composto la colonna sonora.

In Italia è disponibile in streaming gratuito su VVVVID: possiamo guardare tutti gli episodi cliccando qui.

