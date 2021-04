Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy.

I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti!

Per salvare Hermit, la terza delle Quattro Stelle Brillanti del Re Demone, Shiki e i suoi compagni si sono digitalizzati e hanno effettuato l’accesso a Digitalis, scoprendo che il pianeta ultra-virtuale si è trasformato in un inferno dominato da un crudele assassino. E, come se non bastasse, dovranno affrontare un tradimento inaspettato e la comparsa di un nuovo nemico!